Aida Yespica cambia look: nuovo colore con Federico Fashion style

La bellissima modella ha voluto mostrare ai suoi fan il risultato di tante ore nel salone di Federico Fashion Style. Aida Yespica cambia tutto.

Di tanto in tanto serve cambiare look. Aida Yespica questo lo sa. La modella, infatti, ha voluto affidarsi alle mani sapienti di Federico Fashion Style per dare un nuovo tono al suo aspetto.

Aria di cambiamento per Aida. Il noto hair stylist nelle sue storie ha mostrato il nuovo coloro usato per i capelli della argentina.

Aida Yespica cambia look: nuovo colore ai capelli

Una come lei starebbe bene anche con un verde acido in testa. Aida Yespica, infatti, è una delle modelle più belle della TV italiana.

L’argentina, ormai in Italia da tanti anni, è un’esplosione di sensualità. Tutti ricordano i suoi sensualissimi stacchetti al Bagaglino.

La bella Aida ha subito un po’ l’oscuramento da parte di un’altra bellezza argentina, quella di Belen Rodriguez. Quando quest’ultima venne in Italia le due, almeno esteticamente, erano molto simili.

La ex di De Martino però col tempo ha perso i tratti tipici della sua terra mentre Aida è rimasta più o meno sempre la stessa.

Aida con un castano più scuro

Mentre l’estate scorso Aida aveva sfoggiato un castano caldo dalle venature dorate, quest’anno sfoggia un castano più scuro, una tonalità che Federico Fashion Style ha voluto provare per la prima volta proprio su di lei.

Si tratta di un marrone caldo naturale con aggiunta di Tailored hair. Federico ha regalato alla modella un look sofisticato che sarà sicuramente di tendenza a lungo.

Un post condiviso da Federico Fashion style (@federico_fashion_style)



Ancora una volta Aida dimostra che qualsiasi colore le dona in modo speciale.

La foto condivisa dall’hair stylist parla da sola.