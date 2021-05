Shaila Gatta oggi velina, la ricordate ad Amici? Cambiamento notevole

Non tutti sanno che la bellissima Shaila Gatta, velina di Striscia La Notizia, un tempo era un’allieva di Amici. Ecco com’era.

Chi segue da sempre Amici sicuramente si ricorderà di Shaila Gatta. L’ex velina ha un sex appeal pazzesco che le ha permesso di distinguersi tra tutte le allieve e finire nelle ‘grinfie’ di Antonio Ricci che l’ha voluta fortemente nella sua squadra di Striscia La Notizia.

Oggi Shaila è più donna essendo cresciuta e maturata anche in termini artistici. Il suo volto però è rimasto sempre lo stesso.

Shaila Gatta, la ricordate ad Amici? Cambiamento notevole

Si è distinta nella sua scuola di Amici per la sua grinta Shaila Gatta. La ballerina napoletana pur non essendo particolarmente brava per Alessandra Celentano è riuscita a dimostrare di avere tutte le carte in regola per sfondare nel mondo dello spettacolo usando le sue doti innate nel ballo.

Infatti, lei e Mikaela – l’altra velina- hanno un po’ rivoluzionato la figura di valletta di Striscia La Notizia. Un tempo bastava essere carine, di bella presenza e magari con delle curve notevoli.

Adesso per candidarsi a velina si devono avere delle ottime doti da danzatrici proprio come loro che sono delle professioniste ormai.

I loro stacchetti, infatti, non sono alla portata di chi si improvvisa ballerina!

Shaila quando era allieva

La Gatta ha partecipato al talent di Maria De Filippi nell’ormai lontano 2015. Classe 1996, Shail ha sempre avuto, sin da piccola, il sogno di diventare una ballerina.

Il suo percorso nella scuola di Amici non è stato facile. Gli scontri con Alessandra Celentano sono stanti molti e a volte anche estenuanti.

Ma forte del suo carattere partenopeo Shaila si è fatta sempre scivolare le critiche e ha tenuto duro dimostrando di avere talento. Ricordate com’era nella scuola di Amici? Ecco alcune foto:

Come si può notare, è quasi la stessa: il suo corpo è molto cambiato: la velina infatti ama tenersi in forma e oggi le sue linee sono meno morbide di un tempo.