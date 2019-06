Aglio, ecco tutti i benefici che conferisce ai capelli

L’aglio, pianta strettamente imparentata con cipolle e scalogni, oltre ad essere un ottimo alleato in cucina, può aiutare a rendere i tuoi capelli più belli. Ecco tutti i benefici.

L’aglio pare sia un buon rimedio per ottenere capelli più spessi e più lunghi. Ma funziona davvero?

L’aglio fa bene ai capelli?

Sì. Utilizzato localmente o come parte della vostra dieta, l’aglio ha proprietà che possono aiutare con la crescita dei capelli, ma sono necessarie ulteriori ricerche.

Alcuni dei benefici nutrizionali dell’aglio possono estendersi ai tuoi capelli. L’aglio crudo è ricco di vitamine e minerali, come le vitamine B-6 e C, il manganese e il selenio, che promuovono capelli sani.

Le proprietà antimicrobiche e antimicotiche naturali aiutano a uccidere i batteri e combattere i germi, mantenendo sani il cuoio capelluto.

Ustioni chimiche

Come con altri rimedi naturali, ci sono rischi da considerare quando si usa l’aglio sui capelli o su qualsiasi altra parte del corpo. Ciò è particolarmente vero per le persone con pelle sensibile.

L’aglio può causare scottature quando viene applicato sulla pelle. Questo rischio non è limitato all’aglio crudo. I prodotti contenenti aglio, come gli oli essenziali, possono anche irritare la pelle e gli occhi. Quindi è importante parlare con il medico prima di iniziare qualsiasi trattamento che incorpori l’aglio.

Maschera per capelli all’aglio

Puoi preparare la maschera all’aglio usando gli ingredienti della tua cucina. Per limitare il rischio di irritazione della pelle, è importante diluire l’aglio con un olio, come l’olio di cocco o l’olio d’oliva, che sono entrambi buoni per i capelli.

Ecco di cosa hai bisogno:

8 spicchi di aglio fresco

2 cucchiai di olio di semi di aglio per ogni chiodo di garofano

forchetta, spremiaglio o frullatore

forchetta, spremiaglio o frullatore piccola padella

filtro.

Schiacciare l’aglio con una forchetta, spremiaglio o frullatore.

Scalda l’olio in una padella a fuoco basso e aggiungi l’aglio quando l’olio è caldo, non caldo.

Fai rosolare l’aglio nella padella finché non diventa fragrante. Togliere la padella dal fuoco e lasciare raffreddare.

Versare la miscela attraverso un colino e scartare la polpa. Conservare l’olio in un barattolo di vetro o in una bottiglia.

Massaggiare delicatamente 2 cucchiai di olio sul cuoio capelluto. Continua a massaggiare il cuoio capelluto o avvolgi i capelli in un asciugamano e attendi dai 10 ai 15 minuti.

Lavare i capelli con uno shampoo delicato.