Adriana Volpe addio alla Rai, la nuova inaspettata avventura televisiva della conduttrice

Adriana Volpe, volto noto della Rai, si “trasferirà” per un po’ a Mediaset. Ecco come, quando e per quale motivo la conduttrice ha deciso di cambiare

Il settimanale Oggi lancia la bomba: Adriana Volpe, infatti, presto potrebbe salutare la Rai per entrare a far parte del cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip.

La conduttrice di Mezzogiorno in Famiglia entrerà nella casa più spiata d’Italia, in barba a qualsiasi critica o giudizio che circola in rete sul suo conto e pare che abbia preso questa decisione dopo l’eliminazione dal palinsesto Rai del programma da lei condotto.

Adriana passa a Mediaset, la vicenda ricorda Giancarlo Magalli

Adriana Volpe, infatti, si sarebbe infuriata con la Rai a causa della cancellazione del suo programma, in particolare avrebbe pubblicato un post su Instagram,a causa del quale ha ottenuto una lettera di richiamo partita direttamente dalla Dirigenza.

Di tutta risposta, quindi, Adriana avrebbe spostato i suoi obiettivi professionali dalla Rai a Mediaset, andando ad inserirsi tra i protagonisti più discussi ( di già ) del prossimo Grande Fratello Vip.

Adriana Volpe entrerà nella casa del Grande Fratello VIP

C’è da specificare che non è la prima volta che Adriana incorre in piccole scaramucce con la produzione: per fare un riferimento, si può ricordare la questione di Giancarlo Magalli, con il quale si è scambiata per lungo tempo frecciatine di spiccato sarcasmo.

Tuttavia, questa volta, avrebbe inciso proprio lo share del programma che avrebbe spinto il direttore di Rai 2 a cancellare il suo programma: adesso quindi, Adriana Volpe si “trasferirà” momentaneamente di casa a Mediaset.

Insomma, si può dire che la Volpe adesso stia vivendo un periodo di stallo, un po’ da nomade, da una produzione all’altra. Questo si ripercuoterà all’interno della Casa del Grande Fratello? Lo scopriremo solo guardando la prossima edizione del Gf VIP.