Adriana Volpe, lettera di richiamo dalla Rai: ‘Volevo solo denunciare cosa stava accadendo’

Adriana Volpe si scaglia contro la Rai. La conduttrici di Mezzogiorno in famiglia ricevere una lettera di richiamo, la delusione della showgirl

Adriana Volpe è una conduttrice molto apprezzata all’interno del mondo dello spettacolo. In scena dal 1996, la bella bionda, però a quanto pare si è scagliata contro la Rai per la chiusura di Mezzogiorno in famiglia.

Adriana Volpe contro la Rai

La bella conduttrice infatti, dopo le tensioni con Giancarlo Magalli, ha deciso di dire la sua sulla stranissima decisione presa dalla Rai, ovvero quello della cancellazione di Mezzogiorno in famiglia. Una decisione che sicuramente non ha reso felice la conduttrice e che ancora oggi non le manda a dire. La bella conduttrice infatti non si spiega come un programma cosi seguito e con ascolti molto alti, venga cancellato dal palinsesto.

La Volpe per questo si è scagliata contro il direttore della Rai Carlo Freccero sulle pagine del settimanale Chi.

Adriana Volpe si sfogo sul settimanale Chi

Adriana Volpe conduttrice di Mezzogiorno in famgilia, dopo la bufera Rai, ha deciso di dire la sua al settimanale Chi. La donna infatti si dice molto delusa dalla decisione della Rai, non solo perchè il suo era un programma molto seguito, ma anche per il taglio netto del suo stipendio. La donna infatti ha tenuto molto da ridire sopratutto sui social, dove ha denunciato quello che stava succedendo:

“La cosa che più mi ha ferita è che quando ho provato a denunciare quello che stava accadendo, come risposta ho ricevuto una lettera di richiamo, con invito ad abbassare i toni e a evitare di parlare con la stampa. Se quest’anno non dovessi più lavorare, che messaggio darà la Rai ai suoi dipendenti e all’opinione pubblica?“

Una situazione davvero complicata quella di Adriana Volpe che si è vista cacciare dalla Rai da un giorno all’altro. Ma non sono da meno le tensioni con l’ex co-conduttore Giancarlo Magalli. I due a quanto pare hanno avuto molte tensioni e Adriana cerca ancora una volta di spiegare la vicenda:

“Per quasi due anni mi ha dato della millantatrice, raccontando in giro che non lo avevo mai querelato. Ha perseverato a denigrarmi non appena ha potuto. Basti pensare a quando, ospite da Massimo Giletti su La 7, riferendosi a me ha detto: “Non parlo con le bestie“

conclude cosi la Volpe