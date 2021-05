Il mondo dello spettacolo piange Joe Lara, l’attore che interpretò Tarzan: una tragedia che ha scosso il mondo intero.

Nell’incidente è morta anche sua moglie, i due si erano sposati solamente tre anni fa.

Joe Lara, carriera e vita privata

Il suo vero nome era William Joseph Lara originario di San Diego, è morto a 58 anni.

Negli novanta incantò il pubblico con la sua carnagione olivastra, gli occhi verdi e il fisico statuario.

Nel 1989 divenne famoso per aver ricoperto il ruolo di Tarzan in Tarzan in Manhattan, telefilm per la CBS.

Nella serie tv era l’eroe che combatteva la corruzione della civiltà a New York per salvare la sua compagna Cheetah.

Le sue epiche avventure, furono filmate interamente in Sud Africa.

Ha anche partecipato a diversi film: Sunset Heat, American Cyborg: Steel Warrior, Final Equinox e Doomsdayer, Baywatch.

Nel 2009 ha fatto un album musicale country, “The Cry of Freedom”, fu un vero sogno per lui.

Nel 2018 ha sposato Gwen Shamblin Lara, autrice e guru dietista cristiana.

Joe Lara, l’incidente aereo

Il jet privato, su cui viaggiava l’attore, sua moglie e altre 5 persone tra cui il genero di lei e vari leader religiosi, è precipitato nel lago Percy Priest vicino a Smyrna, nel Tennessee.

Era diretto all’aeroporto internazionale di Palm Beach in Florida.

I soccorritori hanno subito chiarito che non c’erano sopravvissuti, intanto si lavora per recuperare i 7 cadaveri.

Joshua Sanders, capo dei vigili del fuoco ha dichiarato:

“I nostri sforzi si sono trasformati dal salvataggio al recupero. A questo punto non stiamo più cercando persone vive“.

Al comando dell’aereo, c’era la moglie dell’attore, nota per aver creato una dieta fondata sui precetti cristiani, ‘The Weigh Down Workshop’.

I due vivevano in una dimora ottocentesca a Brentwood, Tennessee, ed erano sposati dal 2018.

Una tragedia che ha scosso l’intero mondo dello spettacolo.

