Denise Pipitone ''è ancora viva'': la bomba dell'Ex Procuratore di Pisa a Storie Italiane

A Storie Italiane si ritorna a parlare del giallo di Denise Pipitone, scomparsa a Mazzara del Vallo 17 anni fa. L’Ex Procuratore Di Pisa: ”E’ ancora viva…”

Come è noto la Procura di Marsala ha deciso di riaprire le indagini del misterioso caso di scomparsa della piccola Denise Pipitone, che oggi sarebbe una giovane donna di circa 21 anni.

A poco più di un mese dalla riapertura delle indagini, durante la trasmissione Quarto Grado, l’inaspettato annuncio del conduttore Gianluigi Nuzzi. Il presentatore rivelò nel corso della diretta del 21 Maggio, che la Procura di Marsala ha iscritto Anna Corona e Giuseppe Della Chiave nel registro degli indagati.

Per non parlare della lettera anonima giunta lo scorso 12 Maggio 2021 al Legale della famiglia Pipitone, Giacomo Frazzitta, ove il mittente ha raccontato di aver visto la bambina poco dopo il presunto rapimento, riferendo altresì che il suo silenzio durato 17 anni, è stato dettato dalla paura.

A ritornare a parlare del caso Pipitone pochissime ore fa, è stato l’Ex Procuratore Alberto Di Pisa, nell’arco della celebre trasmissione condotta da Eleonora Daniele, Storie Italiane.

L’Ex Procuratore Di Pisa parla delle indagini sul caso

Importanti le dichiarazioni dell’Ex Magistrato, secondo il quale ”le indagini hanno trovato ostacolo nell’omertà”.

Nello specifico l’Ex Procuratore Di Pisa, in video-collegamento, ha dichiarato di aver trovato ”assurdo che nessuno abbia notato la sottrazione di questa bambina, scomparsa all’improvviso, in un posto vicino ad un mercatino in pieno giorno”:

”Mazzara del Vallo non è New York”

ha detto al pubblico di Eleonora Daniele.

L’ex Magistrato tuona: ”Denise è ancora viva…”

Poi la dichiarazione spiazzante dell’Ex Procuratore Alberto Di Pisa, il quale non ha dubbi, secondo lui Denise Pipitone sarebbe ancora viva:

“Secondo me Denise è ancora viva e si trova da qualche parte”

e poi parlando della lettera anonima pervenuta all’Avvocato Giacomo Frazzitta lo scorso 12 Maggio ha rivelato:

”Gli anonimi, a meno che non abbiano riscontri, lasciano il tempo che trovano. Qui o ci troviamo di fronte a un mitomane o un depistaggio, vanno fatti i riscontri”

ha concluso l’Ex Magistrato.