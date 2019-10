Acido Folico, i benefici per la salute e per le donne incinte

Acido folico per incrementare le possibilità di gravidanza e non solo: ecco tutti i benefici.

Qual è la differenza tra acido folico e folati?

Il folato è la forma naturale di vitamina B9. Si trova in alimenti come verdure a foglia verde, fagioli e uova.

Si tratta di una forma sintetica di folati e può essere trovato in integratori e alimenti fortificati.

I due sono quasi identici e i loro nomi sono spesso usati in modo intercambiabile. Tuttavia, ci sono lievi differenze nel modo in cui sono assorbiti dal corpo.

La maggior parte degli integratori di folati contiene acido folico, ma è possibile ottenere integratori naturali per la vitamina B9.

Di seguito, gli alimenti ricchi di folati:

Quali sono i benefici dell’assunzione di acido folico?

Esso ha una moltitudine di benefici per la salute. Può aiutare a prevenire le malattie cardiache in quanto aiuta a regolare la quantità di aminoacidi omocisteina nel corpo.

È anche un’ottima vitamina per la salute del cervello. Gli studi hanno dimostrato che può aiutare a prevenire la malattia di Alzheimer e la memoria generale che può far parte della vecchiaia.

Si pensa addirittura che aiuti a combattere la depressione, poiché la carenza di folati è collegata a una risposta meno efficace agli antidepressivi.

Altri benefici dell’assunzione di questi integratori comprendono un ridotto rischio di anemia e ipertensione. Essi sono due diverse forme di vitamina B9

Perché è importante per la gravidanza?

Il vantaggio principale per le donne in gravidanza è la riduzione del rischio di difetti alla nascita, in particolare i difetti del tubo neurale.

Questi difetti si verificano spesso nel primo mese di gravidanza, quando si forma il midollo spinale del bambino. Le malformazioni più comuni sono la spina bifida e l’anencefalia.