L’Alzheimer è una delle malattie che più spaventa. Non tutti sanno che questa malattia si può prevenire anche con l’alimentazione. Ecco come

Il curry in polvere è un popolare mix di spezie che ha una serie di preziosi benefici per la salute, tra cui la prevenzione del cancro, la protezione contro il cuore e la malattia di Alzheimer, nonché il dolore e l’infiammazione.

Previene la malattia di Alzheimer

La curcuma è probabilmente il componente speziato più prezioso della polvere di curry e uno dei componenti organici della curcuma si chiama curcumina.

I ricercatori hanno collegato la curcumina a una riduzione della placca che i radicali liberi si depositano nei percorsi neurali del cervello.

Stimola il sistema immunitario ad eliminare gli amminoacidi che compongono questa placca, riducendo così il declino cognitivo e le possibilità della malattia di Alzheimer.

Gli studi in corso stanno cercando di collegare saldamente il consumo di polvere di curry con i tassi di Alzheimer in India, che è significativamente inferiore rispetto a molti altri paesi.

Potenziale anticancro

Il Journal of Nutritional Biochemistry ha pubblicato uno studio nel 2012 che indica che la curcumina, presente nella polvere di curry, è un potenziale agente che può aiutare contro i glioblastomi, che è una forma aggressiva di cancro a partire dal cervello.

Una ricerca condotta dalla dott.ssa Ademola A. Oyagbemi e pubblicata sull’Asia Pacific Journal of Cancer Prevention suggerisce che il curry in polvere ha proprietà anticarcinogene e mostra risultati promettenti in termini di cancro.

Allevia il dolore e l’infiammazione

Ancora una volta, la curcuma è un agente di salute positiva in termini di infiammazione, dolore e artrite reumatoide.

Le qualità antinfiammatorie della curcuma riducono attivamente l’infiammazione e il deterioramento delle articolazioni, nonché il dolore associato a malattie come l’artrite reumatoide.

Gli effetti della curcuma hanno dimostrato di essere paragonabili all’ibuprofene, ma le soluzioni organiche sono sempre migliori di quelle farmaceutiche artificiali.

Protegge la salute del cuore

Le malattie cardiache sono una delle malattie più pericolose e comuni che colpiscono gli esseri umani, quindi tutto ciò che può aiutare a prevenirla è un vantaggio!

Due degli ingredienti che si trovano comunemente nella polvere di curry sono il cardamomo e il basilico dolce, entrambi i quali sono vasodilatatori.

Colpiscono le proteine ​​che riducono la tensione nei vasi sanguigni. Ciò porta ad una riduzione della pressione sanguigna, che riduce le possibilità di molte condizioni cardiovascolari, tra cui l’aterosclerosi, gli infarti e gli ictus.

Migliora la salute delle ossa

Il curry in polvere e il suo contenuto di curcuma sono anche allo studio in termini di osteoporosi e salute delle ossa.

Sebbene i test sull’uomo siano ancora agli inizi, quantità significative di test sugli animali hanno dimostrato che la curcuma aumenta notevolmente la velocità di ricrescita, connettività e riparazione ossea, riducendo al contempo i segni di perdita ossea fino al 50%.

Ciò potrebbe significare un potenziamento molto potente per le tue ossa, in particolare con l’età, oltre a un regime dietetico ricco di vitamine e minerali essenziali.

Attività antibatterica

Un ultimo elemento benefico trovato nella maggior parte del curry in tutto il mondo è il coriandolo.

Quest’ultimo ha una propensione ben studiata per combattere le infezioni batteriche, in particolare E. coli, e altre infezioni intestinali gravemente dannose.

Pertanto, mangiare una buona quantità di polvere di curry può aumentare la salute del sistema digestivo e mantenere il sistema immunitario forte nella sua difesa contro gli agenti batterici.