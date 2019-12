I giovani sono più soggetti al cheratocono: ecco cos’è

Due giovani su 10 rischiano hanno o rischiano di avere il cheratocono. Non sai cos’è? Continua a leggere.

Il cheratocono è una condizione in cui la cornea si assottiglia e si allunga vicino al suo centro, facendola sporgere in avanti in una forma conica. Di conseguenza la visione diventa distorta.

Il cheratocono non causa la cecità totale, tuttavia, senza trattamento, può portare a una significativa compromissione della vista.

Con gli attuali trattamenti ora disponibili, la maggior parte dei pazienti con cheratocono è in grado di condurre uno stile di vita normali.

Cos’è il cheratocono?

Il cheratocono è una malattia oculare progressiva, che di solito colpisce entrambi gli occhi. Il grado di progressione in ciascun occhio è spesso disuguale e non è insolito che la condizione sia significativamente più avanzata in un occhio.

La cornea è la superficie chiara nella parte anteriore del bulbo oculare. Rifrange la luce che penetra nell’occhio sull’obiettivo, che poi la focalizza sulla retina.

Le cause

La causa del cheratocono non è nota. Tuttavia, si ritiene che sia una condizione ereditaria. Alcuni studi hanno collegato il cheratocono con allergie come l’asma e l’eczema.

È stato anche scoperto che le lenti a contatto montate male e uno sfregamento eccessivo dell’occhio possono contribuire alla causa.

Sintomi

Il sintomo iniziale del cheratocono è una cornea di forma irregolare, dove sembra “sporgere” in avanti dall’orbita dell’occhio. Questo all’inizio potrebbe non essere così ovvio, anche se si svilupperà nel tempo.

La visione è generalmente influenzata quando la cornea inizia a cambiare forma. Possono verificarsi sfocature, sensibilità alla luce e visualizzazione di immagini fantasma.

Diagnosi

La maggior parte delle persone con cheratocono iniziano a sviluppare la condizione nella tarda adolescenza o all’inizio dei 20 anni, con la maggior parte dei trapianti eseguiti su pazienti di età compresa tra 20 e 45 anni.

In Australia si stima che il cheratocono si verifichi in 1 persona su 2000, senza prevalenza significativa né nei maschi né nelle femmine.

Trattamento

Esistono varie opzioni per il trattamento del cheratocono, tra cui; occhiali/lenti a contatto, protesi corneali e trapianti corneali.

Occhiali – Nelle prime fasi del cheratocono, gli occhiali di solito riescono a correggere la miopia e l’astigmatismo, tuttavia quando la condizione avanza la cornea diventa altamente irregolare e la vista non è più adeguatamente corretta con gli occhiali.

Lenti a contatto – Le lenti a contatto vengono utilizzate per mantenere la forma regolare della cornea, tuttavia nel 5-10% dei pazienti si verifica uno stadio in cui le lenti a contatto non sono più efficaci e viene considerato un trapianto di cornea.

Le lenti a contatto non rallentano il tasso di progressione della cornea conica, tuttavia forniscono una buona visione durante quel periodo che non potrebbe altrimenti essere raggiunto.

Chirurgia – I trapianti di cornea hanno un tasso di successo molto elevato dopo il trapianto, con il 98,1% di cornee trapiantate sopravvissute al primo anno e il 97,5% sopravvissuto oltre i quattro anni.

Un esame approfondito con il tuo oculista ti aiuterà a stabilire quale trattamento è il migliore per il tuo caso individuale.