Veline di Striscia, quanto si intascano in una sola puntata? Hai capito bene

Veline di Striscia la Notizia, lo sapete quanto guadagnano le ballerine per i loro stacchetti? Non potrete credere ai vostri occhi, cifre davvero da paura.

È ricominciato Striscia la notizia e con il TG satirico inizia anche l’esperienza di due nuove veline. A proposito di loro, sapete quanto si intascano per ballare sul bancone più famoso d’Italia? Cifre assurde.

Striscia la Notizia riapre i battenti

Striscia la Notizia, edizione 2022-2023 è ripartita. Martedì 27 settembre 2022 sono ritornati i servizi investigativi a favore di popolo realizzati dai bravissimi e storici inviati del programma, che si battono per risolvere ingiustizie sociali, problemi e smascherare i furbetti del nostro paese.

Sono ben 33 anni che il programma di Antonio Ricci va in onda su Mediaset. I telespettatori convivono con la messa in onda dell’apprezzatissimo e famosissimo TG satirico dal lontano 1989. Sono passati dunque tanti anni da quando Antonio Ricci, l’ideatore del programma, ha rivoluzionato la TV con un format che al tempo fu considerato all’avanguardia per il periodo in cui ci si trovava.

Ieri come oggi, non è cambiato nulla: il successo della trasmissione è rimasto immutato anzi è cresciuto ancora di più. Che cos’è che rende Striscia la Notizia così amato dai telespettatori?

Sicuramente non soltanto i servizi svolti dagli inviati ma anche la presenza di due belle ragazze che tengono compagnia ai conduttori e agli (occhi) italiani sul bancone più famoso d’Italia. A proposito di veline, le nuove protagoniste di Striscia sono due volti noti del piccolo schermo. Sapete quanto guadagnano? Ecco le cifre che si intascano.

Quanto guadagnano le veline di Striscia la Notizia

Finalmente Striscia la Notizia è ripartito per la gioia dei telespettatori. La nuova edizione è partita con la conduzione di due famosissimi e apprezzatissimi attori, Alessandro Siani e Luca Argentero. Ma sul bancone più famoso d’Italia ritroviamo però anche le nuove veline, Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca.

Shaila e Mikaela, che per diversi anni abbiamo visto accanto ai più disparati conduttori, hanno passato loro il testimone. Le due giovani stanno appena approcciando con questa nuova esperienza e non potrebbero essere più felici.

Avrete sicuramente notato che la velina mora non è un volto sconosciuto. Dove l’avete vista, vi state chiedendo? Semplicissimo. Cosmary Fasanelli che ha 21 anni, lo scorso anno ha preso parte al talent di Canale 5, Amici di Maria De Filippi. Bersaglio preferito di Alessandra Celentano, la ballerina non riuscì ad arrivare alla fase finale della trasmissione ma come possiamo vedere, anche lontano dal programma, sembra aver trovato la sua strada.

La velina bionda si chiama invece Anastasia Ronca, ha 22 anni ed è napoletana. La giovane è una ginnasta, ha studiato arte e moda e ha lavorato come modella. Inoltre, ha partecipato a diversi programmi televisivi come Colorado e Temptation Island nel ruolo di corteggiatrice. Insomma, non si tratta di due volti nuovi per il pubblico italiano.

Le due ragazze faranno compagnia agli italiani per un anno intero e con molta probabilità anche per quelli successivi, proprio come è stato per tutte le veline che le hanno precedute. Ma sapete quanto guadagnano le ballerine di Striscia la Notizia? Non potrete credere ai vostri occhi, stiamo parlando di numeri da capogiro.

Innanzitutto è necessario fare una specifica importante. Non tutte le veline che hanno lavorato per Striscia hanno percepito lo stesso cachet. Il compenso è variabile e può dipendere da diversi fattori, come per esempio la conduzione anche di alcuni programmi affiliati a Striscia come Paperissima.

In linea generale, però, lo stipendio delle veline è pari a €1000 a settimana che si traducono in 4.000€ al mese e cioè in 48.000€ all’anno. Un bel gruzzoletto, questo, destinato però a crescere dato che per le veline non sarà l’unico introito.

Le stesse sono pagate anche per le telepromozioni, eventuali ospitate o partecipazioni ad altri programmi o per la conduzione di trasmissioni che precedono o succedono la messa in onda di Striscia.