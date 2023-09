Tende in casa, accumulano tanta polvere: come lavarle in modo corretto

Avere le tende in casa è un’abitudine molto diffusa la quale, però, favorisce l’accumulo di polvere. Ecco come, e con che frequenza lavarle.

Decidere come arredare la propria casa non è poi così facile, specialmente perché, come si suol dire, sono i dettagli che fanno la differenza. Quando si tratta di scegliere un bel mobile o un bel tavolo da posizionare al centro della sala, ad esempio, basta seguire i propri gusti in fatto di stile e di colori. La parte complicata arriva nel momento in cui bisogna scegliere gli accessori. Essi, infatti, come in ogni outfit che si rispetti, hanno il compito di valorizzare l’area in cui vengono posizionati.

Un vaso, una pianta da interni o una poltrona di design possono immediatamente conferire all’abitazione un aspetto unico e che rispecchi la propria personalità. Le tende, allo stesso modo, svolgono un’azione altamente decorativa. E inoltre, grazie alla loro capacità di filtrare la luce del sole e di proteggere la nostra privacy da occhi indiscreti, non sono solo belle, ma anche funzionali.

Nonostante la loro utilità, però, le tende sono anche impegnative da tenere in casa, perché per preservare la loro bellezza è necessario lavarle abbastanza spesso. Esse, come tutti saprete, accumulano polvere molto facilmente, e ciò si rispecchia di conseguenza anche sull’ordine e sulla pulizia dell’intera abitazione. Con quale frequenza, dunque, bisogna lavare le tende? Qual è il modo corretto per farlo? Scopriamo insieme, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

Tende in casa: come lavarle

Quando procediamo al lavaggio dei nostri capi d’abbigliamento e della biancheria, per prima cosa controlliamo quanto indicato sulle etichette. Lavare ogni tessuto nel modo corretto, infatti, serve per preservarlo nel tempo senza rovinarlo, e per far sì che ciò accada è necessario usare i prodotti giusti e il programma della lavatrice a esso più consono. La stessa cosa, ovviamente, vale per le tende.

Quelle di cotone, ad esempio, vanno lavate a una temperatura di 30°, senza mai superare i 600 giri di centrifuga, e versando all’interno del cestello una soluzione a base di due cucchiai di bicarbonato diluiti in un misurino di sapone di Marsiglia. Se abbiamo a che fare con delle tende fatte di fibre sintetiche, la soluzione migliore è quella di lavarle a mano mettendole a bagno in acqua tiepida e sapone di Marsiglia. Le tende in seta, invece, salvo particolari indicazioni, è sempre preferibile lavarle a secco.

E infine, se siamo amanti del lino e le nostre tende sono fatte con tale tessuto, meglio prediligere un lavaggio delicato che preveda una temperatura di 30°, e aggiungere nell’apposita vaschetta per il detersivo la giusta quantità di sapone di Marsiglia.

Frequenza dei lavaggi

La domanda che più spesso ci poniamo riguardo alle pulizie domestiche è: “Ogni quanto tempo è giusto lavare le tende?”. In realtà, non esiste una risposta standard per questa domanda, perché ciò dipende da diversi fattori.

In linea generale, le tende andrebbero lavate almeno almeno 3 volte l’anno, numero che necessita decisamente di aumentare se su di esse notiamo delle macchie, se in casa vi sono animali domestici, e se l’abitazione è situata in una zona della città nella quale vi è una maggiore presenza di smog.