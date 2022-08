Tende sporchissime, altro che lavatrice: basta un pizzico per farle tornare bianche come prima

Le tende sono un oggetto di design davvero importante. Arredano, danno un tocco di colore e vi proteggono dagli occhi indiscreti. Ma pulirle è un compito davvero arduo perché vanno trattate con molta attenzione: scopriamo come fare per renderle impeccabili in poche mosse.

Quando dobbiamo occuparci della pulizia delle tende, bisogna mettere in conto che vanno trattate con molta cura e attenzione. Purtroppo, è una faccenda che toglie molto tempo, inoltre, è un’operazione davvero complicata, perché non sempre lo sporco e la polvere vanno via così facilmente. Per non parlare dei cattivi odori che rimangono nel tessuto oppure quando diventano giallastre.

Un vero incubo, ma c’è una soluzione a tutto questo. Esiste un rimedio efficace, semplice e soprattutto naturale per rendere le tende bianche e profumatissime, proprio come nuove. Inoltre, con questo metodo non dovrete paura di rovinarle: scopriamo come fare.

Come rendere le le tende bianche e pulite

La pulizia delle tende va fatta almeno una volta al mese, per evitare l’accumulo di sporcizia che si deposita sul tessuto. Lo sporco finisce giorno dopo giorno sulle fibre, rendendo le tende sempre più giallastre. Ma ancora più difficile è eliminare i cattivi odori causati ad esempio dal fumo di sigaretta.

Le tende sono la casa di germi, batteri e acari. Proprio per questo, vi consigliamo di lavarle sempre più spesso per evitare soprattutto allergie. Ma come possiamo togliere completamente polvere e sporcizia dal tessuto? Non ci crederete mai, ma esiste un metodo semplice e naturale.

Sicuramente lavare le tende è un compito davvero faticoso, ma con questo rimedio non farete nessuno sforzo. Pulire le tende non è mai stato così facile: scopriamo come fare.

Il rimedio infallibile

Lavare le tende è importante ma è un compito molto noioso. Proprio per questo, oggi vi spiegheremo il trucco per lavarle in modo facile e veloce, non dovrete nemmeno metterle in lavatrice o portarle in lavanderia.

Il segreto è metterle in ammollo con acqua fredda insieme a due cucchiai di bicarbonato di sodio per una notte intera. Il giorno dopo dovrete solamente sciacquarle per bene ed il gioco è fatto. Grazie a questo semplice rimedio le vostre tende ritorneranno bianche, come nuove.

Otterrete un risultato davvero incredibile in poche mosse. Il bicarbonato di sodio ha un potere sbiancante molto potente e igienizza perfettamente, perché dissolve lo sporco, inoltre dona un profumo di freschezza e pulito.

Un rimedio naturale e non affatto costoso, con pochi euro avrete delle tende impeccabili. Approfittate di questo periodo per lavarle, con le belle stagioni si asciugheranno al sole in un batter d’occhio.