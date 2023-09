Meteo 7 settembre, cosa accadrà in Italia: temperatura in aumento

By

Che cosa prevede il meteo per il 7 settembre in Italia? Ecco tutte le indicazioni su temperature, rovesci e clima in generale.

Una settimana fa ci siamo ufficialmente lasciati agosto alle spalle per dare il benvenuto a settembre. E ciò vuol dire anche accogliere una nuova routine, nuove abitudini e nuove temperature. Ebbene sì, perché è oramai tacito che il mese attualmente in corso rappresenti il momento di transizione tra l’estate e l’autunno il quale, a sua volta ha il compito di anticipare l’inverno.

È pur vero, però, che da alcuni anni il clima sta cambiando, e se prima a settembre le giornate trascorse in spiaggia erano già un lontano ricordo, ad oggi non è più così, anzi, perché il caldo e le alte temperature continuano a farci compagnia anche dopo la fine di agosto.

Il mese scorso, il caldo torrido non ci ha dato un attimo di tregua, e i cittadini di gran parte dell’Italia speravano in un inizio di settembre più fresco e rigenerante. Eppure, sembra proprio che quest’anno la bella stagione non sia ancora pronta a dare il cambio alle temperature autunnali. Quali saranno, a tal proposito, le previsioni di domani, giovedì 7 settembre? Scopriamolo insieme.

Meteo 7 settembre: cosa dicono le previsioni

Quest’anno, specialmente in alcune zone, in Italia il mese di settembre è iniziato all’insegna delle alte temperature. Nelle regioni del nord, ad esempio, secondo le previsioni del portale “3bmeteo.com”, giovedì 7 settembre la temperatura massima si aggirerà tra i 28 e i 32°, e il sole, nei cieli, la farà da padrone. Tuttavia, nonostante ciò, non è esclusa l’insorgenza di qualche velatura e annuvolamento qua e là, specie sulle aree alpine.

Nell’area centrale del paese, invece, le temperature oscilleranno tra i 28 e i 34°, e anche qui, il sole sarà il protagonista indiscusso della giornata. Il Lazio, l’Abruzzo e l’Appennino, invece, potrebbero assistere a un cielo più nuvoloso.

Il tempo e la sua instabilità

Se nelle regioni del nord e del centro, giovedì 7 settembre, il meteo sarà prevalentemente soleggiato e stabile, per contro, al sud è prevista molta più instabilità climatica. Non solo, infatti, le temperature saranno leggermente più basse rispetto al resto del paese (26/31°), ma in Calabria, in Lucania e nella parte centro-orientale della Sicilia sono anche previsti dei possibili rovesci.

Stando a quanto sostengono le previsioni, insomma, sembra che nel prossimo futuro continueremo ad avere a che fare con le alte temperature, ma anche con aria più fresca e con la possibile comparsa di piogge momentanee. Del resto, così come è sempre stato, le stagioni si susseguono l’una dietro l’altra, e dopo l’estate, nostro malgrado, il freddo inizia nuovamente pian piano a fare capolino. Ma in fondo, è bello e giusto che sia così, in modo da poter godere appieno degli aspetti positivi di ogni periodo dell’anno.