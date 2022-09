“Sono stato l’amante”, l’indiscrezione: Elisabetta Gregoraci era ancora Miss Briatore | Proprio lui

Elisabetta Gregoraci sconvolgente. Spunta l’amante segreto di lei, si tratta di un uomo famosissimo. Ecco che cosa ha confessato lui. Incredibile.

Elisabetta Gregoraci, parla l’amante segreto. La ex gieffina è stata con lui quando era ancora Miss Briatore. Assurdo. La verità viene a galla.

Elisabetta Gregoraci fa (s)parlare l’Italia

Conduttrice e showgirl di grande successo, Elisabetta Gregoraci è un volto noto del piccolo schermo. Recentemente l’abbiamo vista al timone di “Battiti live”, il programma musicale in onda ogni estate.

Ma ancor prima, la bella ex moglie di Flavio Briatore è stata una delle concorrenti del Grande Fratello Vip. Il reality di Alfonso Signorini le ha restituito la notorietà che per un po’ aveva accantonato in un cassetto.

Lei, che per tanto tempo è stata la compagna dell’imprenditore più ricco e famoso d’Italia, Flavio Briatore, si ritrova ora al centro dell’attenzione sempre per uno scoop che riguarda la sua vita privata.

Spunta fuori l’amante segreto. Parla proprio lui e fa delle confessioni che lasciano tutti di stucco. Ecco chi ha avuto una relazione con la bella showgirl quando quest’ultima era ancora Miss Briatore.

Chi è il famoso amante della ex Miss Briatore

Arriva uno scoop sconvolgente che riguarda Elisabetta Gregoraci. La ex moglie di Flavio Briatore avrebbe avuto un amante, il suo nome è Mino Magli, un imprenditore e stilista molto conosciuto.

Uomo riservato, ha sempre cercato di tenere la sua vita privata lontano dai riflettori ma qualche tempo fa, ha voluto rendere pubblica la sua relazione clandestina vissuta con Elisabetta Gregoraci quando quest’ultima era ancora la signora Briatore.

Ecco che cosa ha dichiarato:

“Sono stato con Elisabetta Gregoraci dal 2001 al 2007. Il nostro non era un vero e proprio fidanzamento ma una frequentazione molto bella… Mi sono sentito umiliato perché io l’ho presentata ai miei figli e poi ho scoperto che nello stesso periodo, oltre a stare con me e con Briatore, ci sono altre persone che hanno dichiarato di essere state con lei”.

Accuse pesanti quelle di Mino Magli che ha dichiarato che la Gregoraci, non solo non è stata fedele a suo marito Flavio Briatore ma, contemporaneamente, ha avuto più di un amante. Secondo sempre le parole di questo presunto ex fidanzato, la Gregoraci avrebbe stipulato un accordo con Briatore solo per ottenere fama, soldi e popolarità:

“Nel 2005 mi disse che avrebbe dovuto fare un viaggio in Kenya dove c’era Flavio Briatore. Doveva andarci per forza perché era importante per la sua vita e la sua carriera. Mi aspettavo tornasse per il compleanno, ero fortemente confuso. Non sapevo cosa stesse succedendo e volevo parlare con lei ma lei si limitò a darmi una lettera in cui mi spiegava cosa stava accadendo e mi parlava di un contratto che aveva proprio con Briatore”.

Magli ha poi affermato anche di aver passato una notte di passione insieme alla Gregoraci, nel periodo in cui la salute di Briatore stava preoccupando tutta Italia. Elisabetta, come si suol dire, non si è tenuta la posta e ha voluto rispondere a queste accuse infamanti nei suoi confronti mosse da Mino Magli.

La donna ha dichiarato che quest’uomo è un impostore e un millantatore, conosciuto nella sua famiglia per i guai che ad essa ha causato. Dopo queste affermazioni, la ex Miss Gregoraci, non ha voluto più parlare di questa situazione che ancora oggi resta avvolta nel mistero.