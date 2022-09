Condizionatore, il tasto nascosto: se lo premi risparmi un sacco in bolletta | Lo sanno in pochi

Ecco che vi sveliamo qual è il tasto nascosto che tutti dovremmo premere per risparmiare un sacco di soldi con il nostro condizionatore.

Continuate a leggere per scoprire tutti i segreti del condizionatore e per capire qual è questo tasto nascosto da premere assolutamente per risparmiare.

Tutti i segreti del nostro condizionatore

Heat, Cool, Eco, sai quali sono le modalità di climatizzazione e a cosa servono? Ogni volta che accendiamo l’aria condizionata, lo facciamo prestando attenzione soprattutto alla temperatura selezionata.

La verità è che tutti i dispositivi, e soprattutto quelli più moderni, hanno diverse modalità di configurazione che ci permettono di godere di un ambiente più fresco, più asciutto e di una modalità automatica in modo da non dover accendere e spegnere costantemente l’aria.

Con le temperature di questi giorni, è normale che sia aumentato l’uso del condizionatore nelle case. Nonostante molte persone provino ad accenderlo il tempo minimo per poter risparmiare sul bolletta elettrica.

A seconda del modello di climatizzazione di casa possono comparire più o meno funzioni, ma generalmente tutti i climatizzatori hanno solitamente una funzione “Cool”, che è la modalità freddo. Questa è la configurazione più utilizzata in quanto raffredda l’ambiente della stanza in cui abbiamo il dispositivo grazie al fatto che attiva il compressore del climatizzatore in modalità raffreddamento.

Poi abbiamo la modalità “Heat” o riscaldamento, che porta aria calda nell’ambiente grazie al fatto che la pompa di calore del dispositivo è attivata.

Oltre a scegliere una configurazione o una modalità in modo che l’ambiente sia più o meno fresco, i condizionatori d’aria attuali di solito hanno anche una funzione automatica che ci permette di scegliere la temperatura, la potenza e le ore in cui vogliamo che l’aria dell’aria essere al lavoro.

In questo modo possiamo andare a dormire freschissimi e con la certezza che l’aria si spegnerà quando vorremo. Allo stesso modo, ci sono anche elettrodomestici che incorporano un programma “eco” progettato per ridurre con precisione il consumo di elettricità.

Oltre alle modalità e funzioni indicate, potresti aver notato che il tuo dispositivo ha anche altri pulsanti, tra cui spiccano quello che dice “Swing” e un altro che dice “FAN”. Il primo serve per spostare le lamelle del dispositivo per dirigere in qualche modo l’uscita dell’aria (se lo si desidera in avanti o verso il basso, ad esempio), mentre il secondo è per regolare la potenza a cui esce l’aria.

Ma qual è il tasto nascosto che tutti dovremmo premere per risparmiare in bolletta? Ecco che ve lo sveliamo!

Ecco quale modalità scegliere

Non tutti lo sanno, ma la esiste un tasto nascosto che ci permette di godere dei benefici del fresco dati dal condizionatore, senza spendere un patrimonio.

Stiamo parlando della modalità Dry, sconosciuta da molti, che è una funzione in cui il condizionatore d’aria espelle l’aria più secca, diminuendo l’umidità dell’ambiente e quindi migliorandone la qualità.

In questo modo, d’estate, ci sembrerà che l’ambiente della nostra stanza sia molto più fresco, facendoci risparmiare tantissimi soldi e allo stesso tempo dandoci gli stessi benefici della modalità Cool.

E voi cosa ne pensate? Userete questo tasto nascosto per risparmiare? Fatecelo sapere!