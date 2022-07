Condizionatore, la funzione che mettiamo quando fa tanto caldo: perché la sbagliamo sempre tutti

Ecco qual è la funzione classica del condizionatore che tutti usiamo e che invece dovremmo dimenticarci di selezionare.

È tempo di ottenere il massimo dal tuo climatizzatore utilizzando tutte le funzioni che ti offre. Per fare ciò devi conoscere il significato di questi pulsanti poiché la maggior parte di essi è in inglese. Scopriamolo insieme!

Cosa significano le modalità del tuo condizionatore

Di seguito spieghiamo il significato di Heat, Cool, Dry e altri simboli e pulsanti sul controllo del tuo condizionatore d’aria. On/Off consente naturalmente di accendere e spegnere l’apparecchiatura, mentre con TEMP (Temperatura) vedrai la temperatura sullo schermo del tuo controller seguita dal simbolo ºC.

Per quanto riguarda le modalità, consentono di selezionare quelle di funzionamento, tra le quali Riscaldamento, Freddo, Automatico o Deumidificazione. Una volta scelta la funzione desiderata, è possibile regolare la temperatura a un’intensità superiore o inferiore con il pulsante TEMP.

Di seguito spieghiamo in cosa consiste ciascuna modalità:

Heat: questa modalità attiva la funzione di riscaldamento del condizionatore d’aria. Perfetto per il periodo invernale.

questa modalità attiva la funzione di riscaldamento del condizionatore d’aria. Perfetto per il periodo invernale. Cool: con questa modalità otterrai un’aria fredda perfetta per la stagione estiva.

con questa modalità otterrai un’aria fredda perfetta per la stagione estiva. Dry: Attivando questa modalità di funzionamento con il pulsante Mode, è possibile deumidificare l’ambiente. Il flusso d’aria secca rimuove l’umidità dalla stanza

Attivando questa modalità di funzionamento con il pulsante Mode, è possibile deumidificare l’ambiente. Il flusso d’aria secca rimuove l’umidità dalla stanza Mild Dry (temperato): D’altra parte, con questo pulsante si migliora il livello di umidità, riducendo la secchezza dell’aria, che fornisce un ambiente confortevole.

(temperato): D’altra parte, con questo pulsante si migliora il livello di umidità, riducendo la secchezza dell’aria, che fornisce un ambiente confortevole. Nanoe: questa funzione purifica l’aria attraverso nanoparticelle di acqua atomizzata e neutralizza il 99% di batteri e allergeni come il polline. Se vuoi solo condizionare o purificare, puoi attivare, ad esempio, il purificatore senza avere l’aria accesa perché funziona come condizionatore e come purificatore indipendentemente o insieme. Perfetto per le persone allergiche e sensibili ai cattivi odori. Puoi trovare questa tecnologia nella nostra maggior parte dei climatizzatori.

Ma quale è, tra queste, la modalità più usata, che tra l’altro è quella che non si dovrebbe mai usare? Scopriamolo insieme!

Qual è la modalità che non dovresti più usare

La maggior parte delle persone, specialmente in estate, è convinta di dover utilizzare in ogni caso la modalità “cool” e basse temperature per rinfrescare la propria casa.

In realtà, queste impostazioni, spesso, causano uno spreco spropositato di energia con gravi ripercussioni sulla bolletta. Anche a livello di salute, la temperatura artificiale non dovrebbe mai scendere sotto i 24-26 gradi.

Proprio per questo, la modalità per la quale dovresti sempre optare in estate è la “dry”. Si tratta di un’opzione presente in praticamente tutti i condizionatori, in grado di rinfrescare la casa senza che ce ne accorgiamo!

Questa opzione è come se asciugasse l’umidità in eccesso contenuta dall’aria, facendo avvertire un immediato senso di refrigerio. Inoltre, vi accorgerete di star beneficiando di un’aria più salubre.

E voi conoscevate la modalità dry e i suoi benefici? Fatecelo sapere!