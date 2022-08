“Scopro dai giornali, e da qualche simpatico tweet, che sarei candidata all’uninominale di Novara. No grazie, ‘casa mia’ è Collegno, se la coalizione ha fatto altre scelte ne prendo atto e in pieno spirito di squadra darò il mio contributo nei plurinominali di Impegno Civico, sperando però che questa campagna elettorale sia caratterizzata da proposte per i cittadini e no da attacchi, insulti e odio“, ha detto Castelli, la cui candidatura non è passata inosservata neanche ai “nemici” del terzo polo, nella fattispecie Matteo Renzi, leader di Italia Viva ed ex segretario del Pd.

Il nuovo Pd candida Laura Castelli, il nostro Pd candidava Pier Carlo Padoan. La differenza è netta. Chi vota il nuovo Pd vota Di Maio e Castelli. Ecco perché noi siamo altro, siamo altrove #ItaliaSulSerio #TerzoPolo pic.twitter.com/qgbANWSuIe — Matteo Renzi (@matteorenzi) August 21, 2022

Tra i fuoriusciti del MoVimento 5 stelle c’è anche il senatore Gianluigi Paragone, che ha fondato Italexit, un partito che si appresta a prendere almeno il 2% alle politiche del 25 settembre. Loro sono stati i primi a presentare le liste in Corte d’Appello a Roma, e solo per il Lazio. Tra i candidati c’è Carlotta Chiaraluce, militante di Casapound, e Nunzia Schilirò, vicequestore no vax.

Quanto ai pentastellati, alcuni fonti interne al movimento di Giuseppe Conte hanno rivelato che Claudia Majolo è stata esclusa dalle candidature per alcuni post social di una decina di anni fa in cui dichiarava il forte sostegno a Silvio Berlusconi.

Elezioni 25 settembre: Tremonti corre con Fdi, Sgarbi sfida Casini e Lotito si candida con Forza Italia in Molise

E a proposito del Cavaliere, il gioco di incastri per le candidature dentro Forza Italia non è ancora finito con il caso della presidentessa del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ancora tiene banco – dovrebbe essere scelta in Basilicata.

Una certezza, però, c’è: dopo molte discussioni, infatti, secondo fonti di centrodestra, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, sarà il candidato all’uninominale in Molise al Senato. Alla Camera, invece, il prescelto è Lorenzo Cesa, segretario dell’Udc.