Joe Bastianich, la clamorosa rivelazione all’uomo più potente d’Italia | Senza pietà

Joe Bastianich fa delle clamorose rivelazioni ad un personaggio importantissimo nel panorama italiano e internazionale: vediamo cosa è accaduto.

L’ex giudice di MasterChef Italia non le manda certo a dire, cacciato dal suo locale un personaggio molto famoso. Scopriamo chi ha fatto infuriare il noto ristoratore italo-americano.

Joe Bastianich furioso con un noto personaggio italiano

Joe Bastianich è un ristoratore e imprenditore italo-americano. Si è fatto conoscere in Italia per la sua partecipazione come giudice del programma MasterChef Italia insieme a Bruno Barbieri e Carlo Cracco.

Giudice severo in televisione, fuori dagli studi televisivi è in realtà un pezzo di pane. Non ha messo da parte la sua passione per la cucina ma ha deciso di dedicarsi anche a progetti lavorativi diversi: sarà lui l’inviato speciale delle Iene, la trasmissione che sta per ripartire e che vedrà al timone Teo Mammucari e Belen Rodriguez.

Per tanti anni, Joe Bastianich è stato socio insieme ad altre tre persone, e tra queste anche la showgirl Belen Rodriguez, di un locale milanese, il Ricci, che però poi ha chiuso. In una recente intervista, il ristoratore ha fatto delle dichiarazioni molto forti mostrandosi furioso nei confronti di un noto personaggio italiano.

Le dichiarazioni del ristoratore lasciano di stucco

Joe Bastianich non le manda sicuramente a dire e in una recente intervista rilasciata al programma Reputescion, ha fatto una confessione che ha lasciato tutti di stucco. Parlando della sua vita professionale, Joe Bastianich ha fatto una riflessione che ha agitato le acque di casa Mediaset.

Il ristoratore ha dichiarato che se Berlusconi venisse mai in uno dei suoi ristoranti, lui lo caccerebbe senza esitazioni. Ha affermato che l’ex premier ha danneggiato economicamente l’Italia rovinando tante persone e anche alcune a lui particolarmente care.

L’ex giudice di MasterChef ha sostenuto che un personaggio come Berlusconi non potrebbe mettere mai piede nel suo locale e che se si presentasse, non avrebbe problemi ad invitarlo ad andare fuori.

Le sue parole arrivano in un momento molto delicato dato che Bastianich, come annunciato qualche giorno fa, sarà inviato speciale delle Iene, la trasmissione che viene trasmessa proprio da Mediaset.

Ecco cosa ha detto il ristoratore:

“se Berlusconi venisse al mio ristorante, lo caccerei. Non mi è molto simpatico. Come può un uomo del genere esistere in Italia? Per gli americani è inconcepibile. Ha fatto abbastanza danni, anche a persone che conosco personalmente. l’Italia che ha creato lui è un po’ un disastro “.

Queste parole saranno sicuramente arrivate alle orecchie di Berlusconi. È incredibile però pensare che ora Joe Bastianich sia ufficialmente diventato una Iena.

Quindi in parole povere in qualche modo l’imprenditore italo-americano è diventato “dipendente” da Silvio Berlusconi.