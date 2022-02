Joe Bastianich, dopo il ristorante con Belen beccati di nuovo insieme

By

Joe Bastianich e Belen Rodriguez beccati di nuovo insieme. I due appaiono più affiatati che mai.

È palese sempre più la chimica tra Bastianich e Belen Rodriguez. Dopo l’esperienza condivisa del ristorante, i due sono stati beccati nuovamente insieme.

Joe Bastianich beccato insieme a Belen

Joe Bastianich e Belen Rodriguez formano il duo che non ti aspetti. La showgirl argentina e il ristoratore italo-americano si conoscono da tanti anni e vanno d’accordo da sempre. Forse non lo sapete, ma l’ex moglie di Stefano De Martino e l’ex giudice di MasterChef hanno addirittura condiviso un’esperienza professionale di non poco conto.

Entrambi sono stati i soci di un noto ristorante, il Ricci, situato in via Pisani a Milano. In pieno centro, nel cuore della movida milanese, il locale Gourmet di Belen e Joe ha spopolato per anni.

Purtroppo, nel 2017, a causa dei troppi impegni lavorativi, la showgirl argentina e l’imprenditore italo-americano insieme agli altri due soci, Simona Miele e Luca Guelfi hanno deciso di chiudere il Ricci che nel frattempo è diventata una rinomata pizzeria appartenente alla famiglia Da Michele, brand napoletano conosciuto in tutto il mondo.

Anche se non sono più soci in affari, i due hanno continuato a rimanere in ottimi rapporti e qualche giorno fa sono stati beccati addirittura insieme. Facciamo chiarezza su questa vicenda.

Che cosa ci fanno insieme la showgirl argentina e il ristoratore

Belen Rodriguez e Joe Bastianich beccati nuovamente insieme. Dopo la chiusura del ristorante Ricci del quale per tanti anni sono stati entrambi soci, i due hanno deciso di prendere strade diverse e dedicarsi a progetti professionali differenti, rimanendo comunque in ottimi rapporti.

Chiusa una porta si apre un portone. La showgirl argentina e l’imprenditore italo-americano sono pronti a ritornare spalla a spalla ma questa volta in televisione. Come è stato annunciato qualche giorno fa, questa sera partirà la nuova edizione delle Iene e Belen Rodriguez e Teo Mammucari sono i nuovi conduttori di un format che verrà completamente stravolto.

Ad accompagnare la showgirl e il mattatore della televisione italiana ci sono due comici d’eccezione, Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Arriva inoltre un inviato speciale: si tratta proprio di Joe Bastianich il quale farà il suo debutto nella nota trasmissione con un servizio sul mondo delle criptovalute realizzato insieme a Gaston Zama.

Intervistato, l’ex giudice di MasterChef Italia ha dichiarato di essere pronto a mettersi in gioco e sfidare se stesso mostrandosi anche al pubblico in una veste del tutto nuova. Non vede l’ora di iniziare questa meravigliosa avventura e il suo entusiasmo travolge anche noi.