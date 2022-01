C’è Posta pe Te, quanto si intascano i postini per consegnare le lettere | “Un occhio della testa”

I postini di C’è Posta per Te costano davvero un capitale alla Mediaset che, ad ogni puntata, spende una marea di soldi. Ecco quanto prende un postino del programma.

Con il passare del tempo, il programma della famigerata conduttrice Maria De Filippi, ha conquistato il pubblico italiano diventando così il più ascoltato. Oggi lei è una delle conduttrici più amate da tutti gli italiani e, con il trascorrere del tempo, si è aggiudicata la prima serata senza troppa fatica. Il programma da lei condotto consente a moltissime persone di riallacciare i rapporti perduti nel tempo per via delle varie complicazioni. Per far sì che questo accada però, tutti coloro che rimangono dietro le quinte devono lavorare faticosamente tenendo conto perfino del più minimo dettaglio.

Maria De Filippi è molto grata per il lavoro che viene fatto dietro le quinte e reputa tutti cloro che intraprendono un percorso lavorativo nel programma, veri membri della sua famiglia. Tutti collaborano tranquillamente e senza riscontrare alcun problema. Ovviamente, anche se la protagonista indiscussa della serata rimane la conduttrice, anche gli addetti ai lavori ottengono grandi somme di denaro. La Mediaset infatti sborsa un sacco di soldi per far sì che tutto proceda nel migliore dei modi.

Quanto guadagna un postino di C’è Posta Per te?

Come ben saprete il programma è strutturato in un modo completamente diverso, altre prime serate infatti adottano metodi ben diversi. Maria De Filippi, a differenza di molti, preferisce lavorare a stretto contatto con le persone, così da mantenere buoni rapporti con ognuno di loro. Le persone che vogliono recuperare i rapporti persi nel tempo, si affidano alla conduttrice, quest’ultima a sua volta si affida ai postini. Questi andranno poi a recapitare l’invito ai diretti interessati nelle loro case. In realtà loro no hanno molto visibilità nella prima serata ma sono comunque amati e stimati da pubblico.

La domanda quindi sorge spontanea a molti, quanto guadagnano i postini per poter far portare l’invito in bicicletta? Per quanto possa risultare bizzarro, questi ottengono una bista paga davvero ampia, bisogna però tener conto del tempo che questi impiegano per poter fare il tutto.

Calcolando che, loro appaiono solo per alcuni minuti, il loro guadagno è davvero esorbitante. Ad ogni puntata infatti ottengono ben 5 mila euro netti. Inizialmente la somma di denaro era notevolmente inferiore, successivamente però hanno deciso di aumentare loro lo stipendio.