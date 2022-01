C’è Posta per Te, gli scappa in diretta: Maria lo frena ma ormai è troppo tardi

Piccolo inconveniente a C’è Posta per Te, Maria cerca in tutti i modi di fermarlo ma ormai è troppo tardi e non si può più tornare indietro. Ecco tutti i retroscena su quanto accaduto nello studio.

Come ben saprete il programma condotto da Maria De Filippi consente ad innumerevoli persone di ritrovare gli amori perduti nel tempo. Ovviamente offre la possibilità anche di risanare legai distrutti dal tempo o dalle varie scelte dei diretti interessati. Nell’ultima puntata mandata in onda, abbiamo assistito ad uno scenario davvero inaspettato. La stessa conduttrice non aveva la minima idea su come doversi comportare. Essendo perennemente a contatto con il pubblico e con i protagonisti delle storie che vengono poi trattate in puntata, la conduttrice ha molta esperienza nel dialogare e soprattutto di interpretare al meglio le emozioni altrui.

Non è ci certo la prima volta che accade qualche inconveniente all’interno dello studio del programma più seguito di sempre. In molti infatti bramano la puntata poiché vengono trattate tematiche vero che non prevedono l’utilizzo di un copione. Questo ad esempio accede in moltissimi altri programmi televisivi poi spacciati per reality. La De Filippi è quindi sempre attenta a non ferire chi ha davanti e cerca inoltre di farlo sentire sempre a proprio agio.

Maria De Filippi sconvolta insieme al pubblico di C’è Posta per Te

Questa nuova edizione del programma è iniziata solo qualche settimana fa e, come da previsione, ha già raggiunto picchi di ascolti davvero impressionanti. I protagonisti della vicenda sono due anziani, ovvero Clara e Luciano. Entrambi si sono rivolti alla conduttrice per potersi riavvicinare al loro primo amore, qualcosa però è andato storto. Come da programma la donna ha prima spiegato la storia di entrambi ed ha poi proseguito come suo solito fare. Arrivati gli invitati Luciano ah iniziato a dare prova della sua grinta.

Mentre tutti parlano, l’uomo si è alzato ed ha toccato la patta dei pantaloni, tutti hanno pensato che da un momento all’altro avrebbero assistito ad uno scenario improponibile. La stessa conduttrice si è notevolmente preoccupata ed ha subito pensato che Luciano dovesse andare in bagno.

In realtà il simpatico anziano voleva semplicemente avvicinarsi allo schermo per vedere meglio. Ha infatti detto poi: “Allora come va?”. Tutti i presenti poi sono scoppiati in una fragorosa risata.