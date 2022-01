Antonino Spinalbese, distrutto da Belen: lo asfalta di fronte a Santiago | VIDEO

Il famoso Antonino Spinalbese asfaltato spudoratamente dalla fantastica showgirl Belen Rodriguez davanti al figlio Santiago. Ecco tutti i retroscena su quanto accaduto.

La relazione con la famosissima showgirl è ormai arrivata agli sgoccioli. Da parecchi mesi i due appaiono distanti ed in molti hanno iniziato a sospettare la loro presunta rottura. vi ricordiamo che nell’estate dell’anno scorso entrambi hanno raggiunto l’apice della felicità per via della nascita della piccola Luna Marì. Lei è la secondogenita della donna e la primogenita dell’uomo. I due hanno trascorso dei momenti magici insieme ma, come ogni cosa, anche l’amore ha una fine. Nonostante gli attimi incantevoli infatti i due si sono allontanati definitivamente senza dare mai alcuna spiegazione. Anzi, hanno perfino smentito più e più volte la notizia anche se ormai era palese a tutti che la scintilla si era ormai spenta.

Nelle ultime settimane, a dare alle conferma alle presunte voci di corridoio, sono state le innumerevoli uscite dei due. Vi ricordiamo infatti che la donna è stata pizzicata mano nella mano con un attore famoso. Inoltre negli ultimi giorni è stata avvistata in dolce compagnia dell’ex marito e padre di suo figlio, ovvero Stefano De Martino. Nonostante questo, fino a solo poche ore fa, entrambi non hanno mai rivelato nulla riguardo alla loro relazione.

Antonino Spinalbese distrutto da Belen Rodriguez davanti al figlio Santiago

I due genitori, ovviamente, tentano in tutti i modi di rimanere in buoni rapporti per poter garantire una crescita serena alla loro figlia Luna. Nonostante questo però, sono molte le frecciatine che si lanciano sui loro rispettivi profili social. Circa una settimana fa infatti il papà di Luna ha asfaltato la donna definendola “befana”. Fino ad oggi, questa sua provocazione, non ha ricevuto risposta. Nelle ultime ore però la donna ha deciso di vendicarsi spudoratamente perfino davanti al figlio avuto con Stefano De Martino, ovvero Santiago.

Il bimbo cercava di imparare a cucinare, aprendo delicatamente delle uova. La donna si è accorta della bravura del bambino e gli ha fatto i suoi più sinceri complimenti. Belen ha perfino consigliato a Santiago di seguire qualche corso di cucina così da diventare un vero chef.

Subito dopo ha deciso di lanciare una vera bomba nei confronti dell’ex. Come già anticipato, fino ad oggi nessuno dei due ha mai confermato la notizia dichiarandosi ufficialmente single.

Belen asfalta Antonino Spinalbese davanti a Santiago🔥😱 pic.twitter.com/MX5dEyRlUs — GossipeTrash (@GossipeTrash) January 17, 2022

Parlando con Santiago però Belen ha detto:

“Ma non ti piacerebbe fare lo chef? Visto che la mamma è single scusami un attimo. Almeno ho qualcuno che cucina per me.”

A quanto pare quindi la showgirl ha deciso di confermare finalmente la notizia. Cosa avrà pensato Antonino di queste sue parole?

Desirèe Cirisano