Forum, che fine ha fatto Fabrizio Bracconeri? “In disgrazia, cacciato per colpa della Palombelli”

Vi ricordate del noto volto di Forum, Fabrizio Bracconeri? Oggi è completamente scomparso dal piccolo schermo, ma che fine ha fatto? scopriamo tutta la verità.

Tantissimi telespettatori di Forum si sono chiesti che fine abbia fatto Fabrizio Bracconeri. Precisamente è dal 2013 che non lo vediamo più nel piccolo schermo, ma per quale motivo? A quanto pare c’entrerebbe la conduttrice Barbara Palombelli: scopriamo di più.

Forum, Fabrizio Bracconeri che fine ha fatto? La verità

Impossibile dimenticare Fabrizio Bracconeri, uno dei volti più amati della televisione italiana. L’uomo è divenuto famoso per aver interpretato Bruno de I ragazzi della terza C, una famosissima serie tv degli anni 80.

L’attore, con i suoi capelli rossi, conquistò il pubblico e dopo pochi anni partecipò a Forum al fianco di Rita Dalla Chiesa. Uno dei programmi più longevi della storia della televisione italiana.

Un format spopolato negli anni novanta che ancora oggi è molto amato. Ma dal 2013, Fabrizio è completamente scomparso dal piccolo schermo, cosa è successo? Poco tempo fa, ha rilasciato un’intervista e dalle sue parole sembra proprio che c’entri l’attuale conduttrice di Forum, Barbara Palombelli: scopriamo di più.

Fabrizio Bracconeri rivela tutta la verità: impensabile

Non è la prima volta che Barbara Palombelli si trova al centro delle polemiche, ma stavolta a scagliarsi contro di lei ci ha pensato proprio Fabrizio Bracconeri. Per anni lui è stato un volto importantissimo per Forum. A quei tempi al timone della trasmissione non c’era l’attuale conduttrice, ma Rita Dalla Chiesa.

Quest’ultima e l’attore hanno sempre avuto un ottimo rapporto anche fuori dalle telecamere. Invece tra Fabrizio e Barbara non corre affatto buon sangue. Recentemente, l’attore ha rilasciato un’intervista dove ha svelato la verità sul suo abbandono a Forum e ha anche detto la sua sulla Palombelli. Bracconeri ha raccontato:

“Non sono più in televisione chiaramente per una scelta non mia. Barbara Palombelli? Brava ma molto fredda e distaccata, non è come Rita che ci metteva anima e corpo nelle cause”.

Insomma, l’attore sembra proprio che non apprezzi il lavoro della conduttrice, infatti, Fabrizio ha anche ammesso di non vedere più Forum perché lo trova “troppo inverosimile” e secondo lui alcune storie sembrano inventate.