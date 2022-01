Quanto guadagna effettivamente il famoso Luca Laurenti affiancando il grande conduttore televisivo Paolo Bonolis ad Avanti un Altro? La Mediaset sborsa un capitale solo per lui.

Lui ha cambiato completamente la storia del piccolo schermo, i suoi interventi hanno portato gioia ed allegria nelle case di tutti noi. Oggi ha ormai innumerevoli anni alle spalle e con il tempo è diventato la vera icona di moltissimi programmi televisivi. Da sempre affiancato dal famigerato conduttore televisivo Paolo Bonolis, il quale ha visto in lui del talento e da allora non si sono mai separati. Ha reso punti di forza ogni sua debolezza iniziale ed oggi è stimato ed adorato dal pubblico italiano.

La sua voce, inizialmente argomento di molti chiacchiericci, oggi è una delle sue caratteristiche dominanti che lo rendono unico. Inoltre, per quanto questo possa risultare difficile da comprendere per molti di voi, quando l’uomo canta ogni problema svanisce e la sua voce incanta tutti i presenti. Lui non è solo l’antagonista o addirittura l’ombra di Paolo Bonolis, lui in realtà è un suo grande amico ed è talentuoso quanto il conduttore televisivo. Negli anni il suo nome ha acquisito molta fama ed oggi è addirittura una garanzia. Simpatico, gentile e di bell’aspetto, tutto ciò si potrebbe mai desiderare.

Luca Laurenti, quanto guadagna affiancando Paolo Bonolis

Inizialmente, ovviamente, non essendo un volto conosciuto il suo guadagno non era minimamente e nemmeno lontanamente paragonabile a quello del conduttore televisivo. Oggi però vanta di innumerevoli anni di carriera ed il suo stipendio è cresciuto a dismisura. Basta solo immaginare gli incassi garantiti dalla sua presenta nei vari programmi televisivi. Avanti un Altro ad esempio, è uno dei molti a cui prende parte e, grazie ai suoi interventi, il programma raggiunge un picco di ascolti inimmaginabile.

Per poter capire quanto effettivamente ammonta il suo stipendio bisogna tener conto perfino del guadagno del conduttore. Paolo Bonolis ha più volte affermato che il suo stipendio non si calcola mensilmente poiché lavorando nel mondo dello spettacolo è tutto molto differente.

Potrebbe interessarti anche: Luca Laurenti, avete visto il figlio? È di una bellezza “mai vista prima” | FOTO

Lui a confessato di guadagnare circa 40 mila euro a puntata. Il guadagno effettivo del maestro quindi non dovrebbe essere molto diverso dal suo. Laurenti è una persona molto riservata e per questo infatti non si conoscono le cifre esatte. Nonostante lui non abbai mai rivelato la cifra effettiva, sicuramente non avrà alcun tipo di preoccupazione a livello economico!