Jessica, malore improvviso al GF Vip: corre da Lulù | “L’ha ingerito involontariamente”

Malore improvviso per la giovane concorrente del GF Vip, Jessica si sente male e Lulù corre in suo aiuto. Ecco tutti i dettagli su quanto accaduto e le condizioni attuali della ragazza.

Nelle ultime ore all’interno della casa del Grande Fratello Vip, alcuni concorrenti sono andati nel panico per via di un malore improvviso della giovane vippona. Come ben saprete i concorrenti del programma sono ripresi h24/7, per questo motivo infatti possiamo conoscere perfino questi drammatici avvenimenti in tempo reale. Più volte è capitato che un concorrente del programma si sentisse male e, per quanto fosse possibile, il tutto è stato poi censurato dalla stessa regia del reality.

Capita però delle volte che gli autori purtroppo non si accorgono in tempo del tutto e, involontariamente, mandano in onda degli attimi drammatici per alcuni vipponi. All’interno della casa del Grande Fratello Vip vi sono le Principesse etiopi. Queste ultime con il passare del tempo hanno dovuto salutare la loro sorella Clarissa poiché questa è sta eliminata. Le due sorelle rimanenti tentano in tutti i modi di sostenersi a vicenda, essendo l’una la forza dell’altra. Questo è un periodo particolarmente difficile per la sorella maggiore poiché sono numerosi i fraintendimenti all’interno della casa.

Jessica accusa un forte malore improvviso al GF Vip e Lulù corre prontamente in suo aiuto

Come già anticipato, questi sono gironi particolarmente difficili per la gieffina. Il suo comportamento gentile il più delle volte infatti viene frainteso purtroppo. Questa situazione le sta causando un forte malessere, il suo viso infatti è sempre rigato dal pianto. Ovviamente, questo suo malessere interno ha iniziato a causarle perfino un malessere fisico. Nelle ultime ore infatti abbiamo assistito ad una scena inimmaginabile. La vippona Lulù si è notevolmente preoccupata per via delle condizioni di salute della sorella.

Non sono molto chiare le cause del malessere fisico della concorrente, si presume che la ragazza abbia involontariamente ingerito un alimento a cui è allergica. Lulù era serenamente sdraiata sul letto quando vede passare di corsa Jessica, la quale teneva le mani alla bocca. La Principessa non ha perso tempo ed è subito corsa da lei cercando di capire cosa le stava capitando. Jessica ha tentato di entrare in bagno solo che lo ha trovato occupato.

Lulù ha iniziato a bussare preoccupata ed ha subito chiesto di entrare. Preoccupata per la sorella ha continuato a chiedere cosa avesse. Non si conoscono le cause del suo malessere, attualmente però pare che la situazione sia notevolmente migliorata.