Barù, Jessica gli ha rubato il cuore: non si contiene e appoggia la mano lì

Grande Fratello Vip: Barù si spinge oltre, questa volta lo fa con la bella Jessica, ecco cosa è successo tra i due…

Le puntate del Grande Fratello Vip stanno diventando giorno dopo giorno sempre più intriganti. In particolare pare che le cose si stiano riscaldando tra due concorrenti della casa. Parliamo infatti di Barù e Jessica che proprio nella puntata di ieri sembravano essere molto vicini e intimi.

Barù, nipote di Costantino della Gherardesca in questi giorni sta facendo parlare spesso di se soprattutto per le diverse frasi e atteggiamenti poco carini che ha avuto nei confronti soprattutto delle donne all’interno della casa. In particolare in questi giorni è stato accusa di aver pronunciato una serie di cose che al pubblico non sono piaciute per niente.

Barù sempre più vicino a Jessica

A quanto pare nella puntata di ieri sono successe molte cose, litigio tra Manila e Miriana, litigio tra Soleil e Lulù e chi più ne ha più ne metta. In particolare le Principesse della casa attualmente rimaste in due, hanno avuto una bellissima sorpresa da parte di Clarissa, uscita qualche settimana fa dal programma. Le due ragazze grazie alla sorpresa della sorella hanno ripreso la forza che mancava per affrontare questo GF.

Ma le telecamere del Grande Fratello Vip pare che abbiano inquadrato un piccolo momento intimo tra Barù e Jessica. In particolare pare che Jessica riferendosi a Barù abbia detto una frase che non è passata inosservata al pubblico:

“Adesso hai conosciuto mia sorella e mio fratello”

Barù pare che abbia risposto alla frase con un gesto galante nei confronti della giovane concorrente, mettendole la mano sulla spalla. In particolare a fantasticare sulla probabile nuova coppia del Grande Fratello sono stati proprio gli utenti del web che hanno ipotizzato che forse tra i due concorrenti ci potrebbe essere del tenero.

Barù tu sì che ne capishi di donne…

Sta mano po' esse ferro e po' esse piuma. Sulla pelle nuda di Jessica è piuma.#gfvip #jeru https://t.co/9zg7CZeU91 — Simone Volponi (@simone_volponi) January 3, 2022

In realtà in questi giorni i due non sembravano particolarmente attaccati, ma forse qualcosa è cambiato? Beh sicuramente se tra Jessica e Barù fosse nato qualcosa non vediamo l’ora di vedere come andrà a finire e non ci resta che seguire le puntate del GF Vip.