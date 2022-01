“Sei incinta e non lo sai” Dentro la casa del Gf Vip la frase bomba: Signorini incredulo – VIDEO

Una frase bomba lanciata all’interno della casa del Gf Vip potrebbe rendere incredulo Alfonso Signorini e tutto il pubblico durante la diretta attesa per stasera. Vediamo cosa è successo.

La frase bomba è stata detta da Jessica mentre chiacchierava, nella casa del Gf Vip insieme ad un’altra concorrente.

Gf Vip: che sia davvero incinta?

Venerdì scorso ha fatto il suo ingresso nella casa del Gf Vip Delia Duran. La moglie di Alex Belli ha tardato il suo ingresso nella casa per via di varie quarantene. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, poco prima di entrare in casa avrebbe contratto il covid. Il lunedì sera precedente il suo ingresso, in realtà la Duran si era resa protagonista, insieme al suo compagno di vita da tre anni, di un altro siparietto in tv.

In collegamento dalla sua stanza in albergo, la Duran avrebbe lasciato in diretta Alex Belli, dicendogli che in casa sarebbe entrata da donna impegnata ma comunque che si prendeva una pausa dalla loro relazione.

Intanto, sembra che Delia stia legando con la fazione opposta a quella di Soleil all’interno del Gf Vip. Le chiacchiere sul suo conto non tardano ad arrivare. In particolare, ha destato parecchia attenzione una frase detta chiacchierando con Jessica.

La frase di Jessica

Jessica Selassié è una delle persone con cui Delia Duran sta legando molto all’interno della casa del Gf Vip. In particolare, la più grande di età delle princess avrebbe rivelato alla modella che, se prima aveva delle remore nei suoi riguardi, in questi giorni, ha imparato a conoscerla meglio. Jessica si sarebbe accorta che Delia è una persona molto gentile e sensibile.

Delia ha replicato abbracciando la coinquilina e dicendole che, in realtà, nelle ultime settimane si sentiva molto più emotiva del solito. Al che, Jessica ha subito replicato dicendo:

“Magari sei incinta e non lo sai!”.

Un figlio è molto desiderato dalla coppia Duran/Belli e Delia, infatti, nella chiacchierata, ci ha tenuto a rimarcare come fosse importante per lei avere un figlio anche se hanno dei problemi sotto quel punto di vista. La Selassié ha ribadito di quanto Alex abbia parlato di questo desiderio e problematica di coppia.

La modella, però, rassicura Jessica che è impossibile dato che, proprio in quel momento, ha le sue cose. Staremo a vedere cosa succederà nella puntata in diretta di stasera.