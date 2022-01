Numerose critiche per il nuovo concorrente del GF Vip, ciò che tiene nell’armadio provoca disgusto. Ecco di chi e cosa stiamo parlando, tutti i dettagli a riguardo.

Nelle ultime settimane abbiamo dato il benvenuto ad innumerevoli nuovi concorrenti che, senza alcun preavviso, hanno occupato il posto degli innumerevoli vipponi che hanno dovuto abbandonare definitivamente il programma. All’interno della casa del Grande Fratello Vip la situazione è sempre più tesa per via degli infiniti diverbi che le donne hanno avuto. Nonostante questo però, c’è un concorrente in particolare che è riuscito a placare gli animi portando con sé tranquillità e serenità. Stiamo parlando proprio di Kabir Bedi, il quale ha varcato la soglia della porta rossa da solo qualche settimana.

Lui è un uomo di ben 75 anni e, nonostante la sua veneranda età, non ottiene il rispetto che sarebbe doveroso concedergli. Alcuni vipponi infatti non portano alcun rispetto per la sua età e lo trattano in modo veramente ripugnante. Lui però continua a comportarsi come un signore di gran classe ed infatti non dà alcun peso alle parole spregevoli dette nei suoi confronti. Con il passare dei giorni però la situazione diventa sempre più critica per Kabir, il quale tenta in ogni modo di evitare qualsiasi discussione.

Babir Bedi ed il mix conservato all’interno dell’armadio del GF Vip

Come ben saprete l’uomo non è italiano, viene infatti dal Pakistan. Nonostante gli innumerevoli anni vissuti in Italia, alcune usanza del suo luogo d’origine sono ancora presenti nella sua vita quotidiana. Chi segue il Grande Fratello sa perfettamente che in questi giorni il concorrente ha dovuto lasciare le stanze e dormire sul divano poiché il suo russare infastidiva i vipponi con cui condivideva la camera.

Questo cambiamento però ha causato in lui qualche malessere fisico, per questo motivo infatti ha deciso di ricorrere ad un metodo naturare per guarire il suo male. Cannella, zenzero, pepe nero ed aglio, questi sono gli ingredienti mischiati insieme per ottenere la magica cura.

Potrebbe interessarti anche: Kabir Bedi, tutto su di lui: chi è, età, moglie, figli, lavoro e profili social

Questo intruglio però ha alzato un vero polverone nella casa del reality poiché i concorrenti non sopportano l’odore che emana. Bisogna però ammettere che, un mex del genere potrebbe infastidire l’olfatto dei presenti soprattutto se questo viene poi riposto nell’armadio insieme ai vestiti di tutti i presenti.

Kabir demolito dai concorrenti del GF Vip pic.twitter.com/L7hP2NRyCn — GossipeTrash (@GossipeTrash) January 17, 2022

Concorrenti come Manila, Jessica e Miriana, hanno fortemente criticato l’uomo. Su di lui infatti sono volate innumerevoli critiche. Attualmente però la situazione non è affatto cambiata, nonostante il concorrente stia ricevendo numerosi insulti, lui non ha affatto intenzione di smettere beneficiare di questo assurdo mix.