Serena Rossi: chi è, età, altezza, marito, figli e vita privata

Chi è Serena Rossi? Conosciamo meglio la bravissima attrice e scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata, carriera e amore.

Chi è Serena Rossi?

Serena Rossi nasce il 31 agosto del 1985 sotto il segno zodiacale della vergine. La giovane attrice attualmente ha 36 anni ed è alta 1,68 cm. Passa l’infanzia e l’adolescenza crescendo in una bellissima famiglia di musicisti composta da papà chitarrista, mamma cantante e nonno autore di canzoni. Serena ha anche una sorella, Ilaria, di sei anni più piccola. Inizia il liceo linguistico, ma a quanto pare la scuola non era il suo forte, ma grazie al sostegno dei genitori riesce a superare questi anni un po’ difficili.

Serena cresce felicemente insieme alla sua famiglia che le permettono di avere tante esperienze, in particolare già da giovanissima inizia a lavorare nei villaggi turistici dove si innamora dei musical.

Serena Rossi Carriera

La giovane attrice esordisce però nel mondo dello spettacolo nel lontano 2003. La ragazza infatti entra a far parte del cast di una delle soap opera italiane più amate di sempre Un posto al sole. Il suo carisma e la sua bravura diventano subito un punto di forza per l’attrice, che li a poco le permette di entrare nelle grazie del pubblico italiano.

Ma la sua carriera non si ferma alla tv, la bellissima attrice napoletana infatti scala il successo anche nel teatro dove ottiene un enorme successo. Il grande momento arriva nel 2007 quando entra a far parte del cast del Commissario Montalbano e non solo, nel 2010 è tra i protagonisti di Ho sposato uno sbirro e in Che Dio ci Aiuti, insomma Serena si è data da fare prima di essere un attrice affermata.

Pochi anni dopo nel 2015 diventa protagonista della fiction Squadra Mobile e successivamente nel 2017 sul set di Il coraggio di vincere. Ma recitare non è l’unica passione ad ampliare i suoi orizzonti infatti è anche l’opportunità di doppiaggio.

Chi è il fidanzato di Serena?

La bellissima attrice oltre a dedicare tanto tempo al suo lavoro, si ricava ovviamente dello spazio anche per dedicarsi alla famiglia. Dal 2008 infatti Serena fa coppia fissa con l’attore Davide Devenuto conosciuto proprio durante l’esperienza di Un posto al sole, una storia nata all’oscuro di tutti.

Purtroppo la loro storia d’amore non è stata sempre rosa e fiori, i due infatti a causa di una profonda crisi si sono sperati per circa un anno. Un anno davvero difficile per entrambi finché non hanno deciso di nuovo di riprovare a riprendere il loro rapporto. Oggi Serena e Davide sono felicissimi insieme ed infatti dal loro meraviglioso amore è nato il loro primogenito Diego.

Instagram

Come tutte le attrici che si rispettino, anche Serena è molto attiva sui social. La donna infatti vanta migliaia di fans che la seguono soprattutto su Instagram, dove posta spesso foto e video della sua quotidianità interagendo spesso anche con i suoi amatissimi fans.