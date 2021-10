Serena Rossi curiosità, che titolo di studio ha: non indovinereste mai

Serena Rossi è un’amatissima attrice televisiva e teatrale ma anche cantante, conduttrice e doppiatrice. Sapete che titolo di studio ha? Ve lo sveliamo noi.

Sapete che studi ha fatto la bravissima attrice e conduttrice Serena Rossi? Rimarrete a bocca aperta.

Che studi ha fatto Serena Rossi

Serena Rossi è un’attrice, cantante, doppiatrice e conduttrice italiana nata a Napoli nel 1985. Ha raggiunto l’apice del successo con la sua partecipazione a Un Posto al Sole. Il ruolo di Carmen Catalano la farà conoscere in tutta Italia.

Dolce, con una voce meravigliosa e con un sorriso smagliante, Serena Rossi è entrata nel cuore del pubblico italiano e non ne è più uscita. Dopo la partecipazione a Un Posto al Sole che è stato per lei un trampolino di lancio, nel 2013 ha recitato accanto ad Enrico Brignano nella commedia teatrale Rugantino e nello stesso anno è approdata anche al mondo del doppiaggio prestando la sua voce ad Anna, una delle protagoniste del film d’animazione campione di incassi Frozen.

Nel 2014 ha partecipato a Tale e Quale Show come concorrente e si è aggiudicata la vittoria della quarta edizione. Per quanto riguarda la sua vita privata, Serena Rossi è legata sentimentalmente al collega della soap partenopea, Davide Devenuto e i due hanno avuto un bimbo, Diego nato nel 2016.

Nel 2018 il compagno durante una puntata di Domenica In ha chiesto da Mara Venier la mano all’attrice che ha pronunciato il suo sì in diretta. Serena Rossi non è soltanto bellissima e talentuosa ma è anche una donna molto intelligente. Sapete che studi ha compiuto? Ve lo diciamo noi.

Il titolo di studio dell’attrice

Serena Rossi non è soltanto bellissima e talentuosa ma anche molto intelligente. Sapete che studi ha fatto? Serena Rossi ha frequentato il liceo linguistico a Napoli e ha conseguito poi il diploma in maturità linguistica.

Dopo qualche incertezza ha comunicato alla sua famiglia che non avrebbe voluto proseguire gli studi universitari decidendo di dedicarsi alle sue più grandi passioni, la musica e la recitazione.

Immediatamente dopo il liceo esordisce come attrice teatrale prima e televisiva poi. Da giovanissima comincia a recitare nella soap opera Un Posto al Sole che la lancerà al successo.

In un’intervista rilasciata sempre a Domenica In da Mara Venier, la conduttrice e cantante ha affermato che non si è mai pentita delle sue decisioni e che oggi il grande successo che ha lo deve proprio alle sue scelte impulsive.

LEGGI ANCHE—>Serena Rossi e Davide Devenuto, chi è la coppia di attori di Un Posto al Sole: carriera, vita privata e curiosità

LEGGI ANCHE—>Canzone Segreta, sai quanto guadagna Serena Rossi? Non indovineresti mai

La Rossi sottolinea però come lo studio sia importante ma anche come abbia presto capito che l’università non faceva per lei, la sua passione per la musica e per la recitazione erano più forti di ogni altra cosa.