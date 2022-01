Sanremo 2022 e Maria De Filippi, è tutto vero: l’indiscrezione fa impazzire di gioia i fan

Sanremo 2022 inizierà a stretto giro ed iniziano a trapelare alcune indiscrezioni che poi vengono ufficializzate. Una di queste riguarda Maria De Filippi. Vediamo di cosa si tratta.

La conferma è arrivata proprio dai social e lega il nome di Maria De Filippi nazionale al Festival di Sanremo 2022.

L’indiscrezione su Sanremo 2022 è stata confermata

A confermare l’indiscrezione che lega il nome di Maria De Filippi a Sanremo 2022 è stata confermata da Economy. La conduttrice televisiva di Canale 5, con un folto pubblico di fan che la ama, calcherà di nuovo il palco dell’Ariston.

Un palcoscenico, quello di Sanremo 2022 che non le è nuovo. Era il 2009 quando Maria De Filippi presentò la serata finale affiancando Paolo Bonolis; era il 2017, invece, quando conduceva insieme a Carlo Conti. Queste le sue apparizioni in presenza. Sì perché nel 2020, quando scoppiò la pandemia, Maria De Filippi fece sentire la sua voce attraverso una telefonata in diretta, mentre Fiorello la imitava.

Nel corso di questa edizione del Festival, ci saranno alcuni ospiti che hanno già confermato la loro presenza. Si tratta di Cesare Cremonini e dell’attore Checco Zalone. Ma vediamo Maria De Filippi che panni indosserà al teatro Ariston quest’anno. Il suo nome, infatti, non figura tra quello delle donne che affiancheranno Amadeus nella conduzione della settimana del Festival.

Una super ospite

Maria nazionale, così amano chiamarla i fans, che attualmente è impegnata nella conduzione di Amici, C’è Posta per te e Uomini e Donne, vestirà dei panni diversi dal solito a Sanremo 2022.

Sarà, infatti, una super ospite che avrà il compito, insieme ad Elodie e Frida Bollani, di presentare Cortina 2026.

Non a caso, per presentare i giochi olimpici invernali, sarà affiancata da due donne lanciate proprio grazie ai suoi programmi. Elodie è una ex allieva di Amici e l’anno scorso ebbe il compito di affiancare Amadeus in una serata. I suoi modi di fare spumeggianti e i suoi look studiati ad hoc per la serata hanno lasciato il segno.

