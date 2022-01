Maria De Filippi, ve la ricordate giovanissima in questa famosissima scena del film? | Attrice fenomenale

La famosissima conduttrice televisiva ha innumerevoli talenti nascosti, in pochi ricorderanno questa fantastica scena del film. Maria De Filippi è perfino un’attrice bravissima!

Lei è una donna di successo che ha alle sue spalle innumerevoli anni di lavoro e di obbiettivi raggiunti. Occhi è praticamente la regina della televisione italiana, ogni suo programma ottiene una visibilità impressionante. Ad oggi lei conduce ben tre programmi televisivi di sua proprietà, pensati e realizzati per permettere a tutti di avere la propria occasione. Che questa sia nell’ambito professionale o perfino in amore non ha importanza poiché ognuno di questi soddisfa ogni desiderio. Lei è attualmente la conduttrice preferita della Mediaset, soprattutto dal pubblico che la ama e l’incoraggia senza sosta.

Il suo percorso è ormai noto a tutti, d’altronde ha piantato le sue radici nella famigerata casata Mediaset da ormai innumerevoli anni ed oggi come allora sta raccogliendo i frutti di tanti sforzi. Alcuni dettagli della sua carriera però, ovviamente sono rimasti nell’ombra. Non tutti sanno infatti che la donna ha perfino partecipato come attrice in qualche film. A quanto pare lei è una donna dalle mille doti.

Maria De Filippi, oltre a conduttrice di successo perfino una bravissima attrice

Come già anticipato in precedenza, la donna alle sue spalle ha innumerevoli anni di carriera. Il successo non è tardato ad arrivare e raggiunto l’apice della sua carriera tutti desideravano collaborare insieme a lei. Per questo infatti hanno deciso di proporle di partecipare nella realizzazione di un film. Ovviamente la conduttrice ha prontamente accettato, anche solo per il gusto di divertirsi un po’. Il film in questione risale a svariati anni fa ed i registi le chiesero di girare la scena direttamente nello studio del famigerato programma Amici.

Il film si intitola “Natale sul Nilo” e risale al lontano 2002. I protagonisti indiscussi della storia sono Enrico Ombroni, generale dei carabinieri, e la figlia Lorella la quale sogna di diventare una ballerina di successo internazionale. Il tutto infatti si riconduce allo studio della conduttrice, dove si tenevano le prove del programma. Quando la giovane futura ballerina stava per esibirsi, d’un tratto, i carabinieri fanno irruzione e si dirigono prontamente verso di lei.

La conduttrice ovviamente era solo una comparsa ed ha detto semplicemente una battuta, questo suo ruolo però è rimasto comunque impresso nelle menti delle persone. Chi segue la donna da anni conosce perfettamente l’evolversi della vicenda.