GF Vip 6, Gianmaria si strozza mentre mangia: panico dentro la casa | VIDEO

Il vippone del GF Vip 6 ha vissuto attimi di paura all’interno della casa più famosa d’Italia. Si strozza con il cibo ed i concorrenti corrono in suo aiuto. Ecco tutti i retroscena.

All’interno della casa del Grande Fratello i vipponi condividono ogni momento con i propri coinquilini. Confinati tutti insieme in una piccola casa, sono costretti ad andare d’accordo per garantire una convivenza vivibile e soprattutto sopportabile. Non bisogna dimenticare infatti che, nonostante possa apparire notevolmente facile restare fra e mura della casa, in realtà non è del tutto così. Molti sono i vipponi che in realtà non provano una forte simpatia l’un l’altro. In questa sesta edizione del programma infatti abbiamo assistito ad innumerevoli scontri che, con il passare del tempo, sono diventati dei veri putiferi.

Ad ogni modo, i concorrenti sono stati ripresi più volte per via del loro comportamento. Per questo infatti in questi giorni hanno cercato di placare gli animi e di concedersi una tregua. Ad oggi i vipponi, anche se non provano comunque una particolare simpatia, siedono allo stesso tavolo e cercano di condividere attimi insieme per il bene del programma stesso. Il quale ha rischiato seriamente di finire sull’orlo del precipizio.

Il vippone Gianmaria si strozza con il cibo al GF Vip 6, tutti i concorrenti corrono in suo aiuto

Il vippone è all’interno della casa del Grande Fratello da ormai ben 4 mesi. Il suo percorso ha subito innumerevoli variazioni fra i alti e bassi, lo abbiamo visto legarsi a molte persone e venire poi deluso dagli stessi vipponi che un tempo dicevano di volergli bene. Nelle ultime ore però i concorrenti hanno messo da parte ogni sentimento negativo ed hanno cercato in ogni modo di aiutarlo poiché il ragazzo si stava letteralmente strozzando con il cibo.

Hanno vissuto tutti attimi di panico, lui in particolare perché con il cibo bollente bloccato nella gola non riusciva più respirare. Tutti i presenti erano seduti insieme a tavola per cenare quando ad un tratto il ragazzo inizia a tossire sempre di più.

Inizialmente i presenti pensavano che stesse scherzando, quando però si sono resi conto che in realtà la situazione era del tutto critica. La prima a prestargli soccorso è stata la vippona Miriana, mentre gli altri non sapevano minimamente che comportamento adottare.

Gianmaria si strozza mentre mangia 😳😳 pic.twitter.com/nS0YUfSUee — GossipeTrash (@GossipeTrash) January 15, 2022

Ha prontamente portato dell’acqua al ragazzo aiutandolo a respirare nuovamente. Fortunatamente la situazione è migliorati nella manciata di pochi minuti.