Gianmaria svela i piani degli autori: “10 giorni, faccio partire la storia con Federica e me ne vado”

Il vippone Gianmaria svela davanti alle telecamere i reali piani degli autori del GF Vip, quando partirà la storia con Federica lui abbandonerà il programma. Tutti i dettagli.

Negli ultimi giorni i concorrenti del Grande Fratello Vip sono particolarmente stufi della situazione creatasi all’interno della casa. Tutti i concorrenti pensavano di poter tornare a casa per le festività natalizie, passando così il Natale assieme ai propri cari. Ogni loro progetto però è andato in fumo poiché il programma non terminerà prima del 14 marzo 2022. Ovviamente la notizia ha letteralmente sconvolto i vipponi, i quali sono completamente stufi di dover continuare questo percorso. In queste ultime settimane, per via dei nervi tesi, i concorrenti si sono lasciati sfuggire delle rivelazioni sorprendenti che confermerebbero alcune tesi.

Si vocifera infatti che i concorrenti in realtà hanno un semplice copione da seguire, questo è stato stipulato precedentemente dagli autori stessi con la collaborazione di questi ultimi ed ovviamente del famigerato conduttore televisivo Alfonso Signorini.

Gianmaria conferma le voci e svela i piani degli autori del GF Vip

Tutti ciò che viene mostrato quindi, secondo alcune voci di corridoio, è solo il frutto di episodi dettagliatamente ideati svariati mesi fa. Sono molti i momenti che hanno suscitato le svariate presupposizioni. Non è di certo la prima volta che i concorrenti si lasciano sfuggire delle rivelazioni scottanti riguardo i piani degli autori del programma. Alcuni concorrenti infatti hanno ammesso di essere a conoscenza dell’entrata di nuovi vipponi quando ancora nessuno ne era al corrente.

Inoltre pare questi abbiano ancora dei contatti con il mondo esterno alle mura della casa, poiché sono a conoscenza di tutto ciò che circola sul web. Un’altra conferma ha deciso di darla il vippone, ex ragazzo di Sophie, il quale si è notevolmente avvicinato alla gieffina Federica. I due hanno creato un rapporto stupendo.

Nelle ultime ore, parlando con il vippone Basciano, il ragazzo ha confessato che il suo compito nella casa è quasi giunto al termine. Fra circa dieci giorni il ragazzo infatti abbandonerà la casa inspiegabilmente.

“Il mio obbiettivo è farmi una settimana/ 10 giorni insieme. Far partire la cosa con Fede e abbandonare la casa.”

Queste sono le parole del vippone che, presto uscirà definitivamente dalla porta rossa.