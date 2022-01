Anna Tatangelo, suo figlio è identico a LDA di Amici | “Gli ha tagliato la testa”

La famosa cantante Anna Tatangelo mostra sui social il figlio, i fan però notano una certa somiglianza con il famoso cantante di Amici, LDA. È davvero identico!

Negli ultimi giorni abbiamo parlato molto sulla donna e del suo profondo affetto conservato nei confronti del cantante napoletano Gigi D’Alessio. Nonostante la loro relazione è terminata ormai da molti anni, la cantante non riesce a dimenticare del tutto gli attimi trascorsi insieme. Loro hanno fatto sognare innumerevoli italiani ed insieme hanno creato dei brani magnifici che tutt’oggi risuonano nelle radio di tutti noi. Purtroppo però, come ogni cosa, anche l’amore ha una fine.

Quando una relazione giunge al suo termine, c’è sempre una persona che soffre di più. Non è detto però che l’altra metà della coppia che decide di lasciarsi tutto alle spalle sia proprio quella che non ha amato profondamente. Semplicemente ognuno affronta le situazioni negative che s’incontrano nella propria vita in modo completamente diverso. Ad ogni modo, lei, nonostante gli anni passati ha confessato più volte di provare un sentimento nei suoi confronti. Il fuoco della passione, dentro di lei, non si è mai spento. La cantante spera tuttora che una mattina il cantante si svegli e torni da lei senza alcun motivo preciso.

Il figlio di Anna Tatangelo è identico al famoso cantante LDA!

In quest’ultimo periodo abbiamo avuto modo di conoscere il figlio di Gigi D’Alessio grazie alla alla sua partecipazione al famigerato programma televisivo di Maria De Filippi: Amici. LDA sta dando il meglio di sé, cercando di conquistarsi il posto nella rinomata scuola solo con le sue forze e non per il cognome che porta.

Più volte è stato criticato per via del suo talento, non reputato all’altezza della fama del padre. LDA ha ancora molta strada da percorrere ma ciò che ha ottenuto fino ad oggi non lo ha di certo ottenuto grazie al padre.

Nelle ultime ore la cantante ha deciso di pubblicare sulla famigerata piattaforma di origine cinese, TikTok. Il video era del tutto ironico e la ritraeva in compagnia del figlio, il quale è il frutto dell’amore che ha coltivato insieme a Gigi D’Alessio.

Ma il figlio della Tatangelo 🤩🤩😍 pic.twitter.com/oelenJad8o — GossipeTrash (@GossipeTrash) January 15, 2022

I fan della donna, dopo aver visto il TikTok, hanno notato subito l’incredibile somiglianza che lega LDA ad Andrea D’Alessio. Bisogna ammettere infatti che i due ragazzi sono davvero simili.