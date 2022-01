“Io e Gigi a letto insieme dopo succedeva sempre” Anna Tatangelo lo rivela a tutto il pubblico

La famosa cantante Anna Tatangelo sconvolge tutto il pubblico con una rivelazione scottante. Lei e Gigi D’Alessio insieme a letto. Tutta la verità sulla storia da lei raccontata.

La loro storia d’amore, nonostante sia finita da ormai diversi anni, è ancora sulla bocca di tutti. Oggi entrambi conducono una vita del tutto diversa e, dalla loro rottura, hanno intrapreso strade separata con la speranza di non incontrarsi nel loro cammino. Capita a volte che, nonostante ci sia un affatto profondo tra due persone, queste non riescano a trovare un equilibrio finendo così per separarsi. La loro relazione ha fatto sognare migliaia di persone, il frutto del loro amore è ben inciso nei loro pezzi che ad oggi sono ancora dei gran successi della musica italiana.

Mai nessuno si sarebbe aspettato una loro rottura, apparivano così uniti e particolarmente legati l’uno all’altra. Come ogni cosa però, anche l’amore finisce. Il tutto diventa ancora più spiacevole quando una metà della coppia è ancora follemente innamorata del suo dolce amato. La cantante infatti ha sempre avuto un debole per il cantante, nonostante gli anni passati e nonostante tutto ciò che è successo tra loro due. In molti pensano che quest’ultima spera in un suo ritorno.

Anna Tatangelo e le scioccanti rivelazioni sulla relazione con Gigi D’Alessio

Negli ultimi gironi la donna è stata ospite di svariati programmi televisivi, uno di questi è proprio quello condotto dal famigerato conduttore televisivo Maurizio Costanzo. Da sempre, chi ha l’onore di sedere sulle famigerate poltrone del suo salotto, racconta i dettagli della sua vita privata senza celare alcun dettaglio. Proprio come ha fatto la donna.

Quest’ultima ha rivelato dei dettagli davvero inaspettati sulla storia d’amore ormai terminata con il cantante Gigi D’Alessio. Lui attualmente ha una fidanzata dalla quale aspetta un figlio e di certo non ha alcuna intenzione di ripensare al passato.

A differenza sua però, la cantante continua sempre a ricordare ciò che si è lasciata ormai alle sue spalle. Gli anni passati insieme a lui le hanno lasciato un vuoto incolmabile nel suo cuore. Il conduttore televisivo, mentre lei narrava qualche avventura vissuta insieme al cantante, ha letto una rivelazione da lei scritta chiedendole conferma.

“Litigavamo sempre eravamo finiti per andare a letto soli, senza dirci una parola e darci la buonanotte. È vero?”

A questa domanda lei ha deciso di rispondere così:

“Dopo tanti anni è ovvio che noi donne abbiamo bisogno di alcune conferme quotidianamente. Quando poi inizi a rimandare e rimandare e a cercare quelle cose e, per tanti fattori esterni, non trovarle è ovvio che poi si cresce.”

È palese che i sentimenti della donna, nonostante il tempo passato, siano rimasti invariati.