Andrea Iannone è sicuramente tra i nomi più chiacchierati nel mondo dello spettacolo e dello sport Italiano. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lui.

Andrea Iannone è un pilota di moto Gp ed un personaggio della televisione Italiana. Nasce il 9 Agosto dell’89 a Vasto. Completagli studi conseguendo il diploma di perito meccanico ma fin da piccolo è molto appassionato al mondo dei motori e delle moto. Iannone infatti prende parte al suo primo campionato motociclistico nel 2015 ed ottiene la sua prima vittoria nel 2018.

Durante tutta la sua carriera motociclistica è stato seguito, guidato e supportato dal padre, Regalino Iannone il quale ha anche lasciato il suo impiego da commerciante per poter seguire da vicino la preparazione atletica e sportiva di Andrea durante i suoi continui spostamenti come motociclista.

Andrea è tuttavia attualmente sospeso per doping dai campionati mondiali di Moto GP. Infatti dopo aver riscontrato la positività a sostanze anabolizzanti in un suo campione di urine il tribunale di Losanna ha deciso di sospendere Iannone per 4 anni in quello che il motociclista ha definito il ”giorno più brutto della sua vita”.

Il pilota ha però saputo riprendersi ed è entrato nel mondo dello showbiz, è stato infatti concorrente a Ballando con le stelle , il programma televisivo condotto da Milly Carlucci in cui ha fatto coppia con Lucrezia Lando.

Andrea Iannone, la foto che ha fatto il giro del web.

Iannone è seguitissimo sui social. Il suoi canali social sono infatti seguiti da oltre un milione di followers ed il pilota pubblica quotidianamente scatti riguardanti la sua vita privata ed i suoi nuovi obbiettivi. Ed infatti recentemente una foto pubblicata da Andrea ha fatto il giro del web. La foto in questione non ritrae però il pilota ma suo fratello: Angelo Iannone.

Praticamente il fratello di Andrea Iannone é la proiezione di sé stesso prima di ricorrere alla chirurgia estetica 💋 #damellis #iannone pic.twitter.com/Xy1c7vGvpH — to be the sun (@adtoomuch) September 2, 2020

I fan tuttavia non hanno potuto fare a meno di notare l’estrema somiglianza tra Angelo Iannone, con cui Andrea ha anche aperto un ristorante a Lugano. In particolare molti hanno notato come Angelo sia identico ad Andrea prima di ricorrere alla chirurgia estetica, un particolare che non è sfuggito agli utenti social. Naturalmente, la foto ha fatto il giro del web collezionando in poco tempo tantissimi likes e commenti.