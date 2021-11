Andrea Iannone, tutto su di lui: età, altezza, fidanzata ed Instagram

Sicuramente uno dei nomi più chiacchierati degli ultimi giorni sicuramente è il bravissimo pilota di Moto Gp Andrea Iannone. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla vita privata del pilota.

Andrea Iannone vita privata

Andrea nasce a Vasto il 9 Agosto del 1989 da papà Regalino Iannone e Napolitano Katia. Andrea fin da piccolo ha sempre manifestato una passione per le moto e un po meno per la scuola. In particolare infatti lo stesso pilota ha dichiarato di non essere mai stato una cima a scuola ma di aver sempre portato risultati sufficienti e di non aver mai sfiorato la bocciatura.

Nonostante questo però ha sempre ammesso di non avere grande amore per l’istruzione. La sua passione infatti è sempre stata la moto, tanto che il papà ha regalato fin da subito una moto che ha cambiato totalmente il destino del figlio.

La sua passione per le moto infatti diventa qualcosa di molto più forte, un vero e proprio lavoro che porta il papà a seguirlo quotidianamente in questa avventura. I genitori hanno sempre appoggiato il giovane a coltivare questa passione tanto che a soli 15 anni partecipa al Campionato italiano di Velocità con una moto Aprilia ricevuta dal team Abruzzio Junuior, fino ad arrivare a quello che sarebbe stato il suo sogno ovvero di gareggiare al Moto Gp.

Accuse di Doping

Il giovane pilota però all’età di 32 anni deve fare fronte a diverse accuse mosse nei suoi confronti. Il giovane infatti durante le analisi di routine, sarebbe risultato positivo al doping. Andrea si è sempre ritenuto innocente smentendo le diverse accuse mosse sulla sua persona.

Sta di fatto che le analisi parlano chiare e a quanto pare il ragazzo è risultato positivo. Risultato che non è potuto passare inosservato dai giudici che hanno emesso la sentenza obbligandolo a 18 mesi di squalifica pur constatando che il ragazzo abbia fatto uso di sostanze senza esserne consapevole.

Andrea solo successivamente ha deciso di fare ricorso ma la situazione è cambiata in peggio. Non solo è stato respinto ma hanno condannato Iannone di stare lontano dalla MOTO Gp per ben 4 lunghi anni. Un colpo davvero dura da sopportare per il pilota che ha investito tutta la sua vita sulla carriera.

Iannone e Belen Rodriguez

Se la vita lavorativa va male non va meglio quella sentimentale. Come sappiamo infatti il pilota ha avuto storie amorose con diverse donne dello spettacolo partendo dalle bella Giulia De Lellis, Giulia Salemi l’ultima arrivata Belen Rodriguez. Proprio con l’ex moglie di De Martino infatti pare che le cose siano andate male.

I due sembravano avere una bellissima relazione, tanto che dalla loro unione hanno messo a mondo una bambina. La relazione però a quanto pare non è durata tantissimo e ad oggi i due sono separati nonostante la piccola abbia pochi mesi. Ovviamente si spera che i due ritornino insieme e cerchino di risolvere i loro problemi di coppia anche per la piccola nata.