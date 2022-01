Infoposte, truffa del mese in corso: Svuotano i conti di Poste Italiane

Infoposte, attenzione ad un sms-truffa in grado di svuotare il conto degli utenti, non proviene da Poste Italiane, che invece è estranea all’invio.

I clienti di Poste Italiane rischiano di essere vittime di un ennesimo inganno.

Infoposte, truffa del mese in corso

I truffatori non conoscono periodi di inattività e sempre all’opera escogitano ogni giorno nuovi trucchi, a volte più sofisticati a volte più semplici, per alleggerire i conti degli ignari correntisti di Post Italiane.

E i loro stratagemmi sono a volte cosi ben orchestrati da trarre in inganno il malcapitato che cade nella rete della truffa. Usando il nome della società, i criminali hanno impiegato una astuzia nella speranza di ottenere i dettagli degli incauti risparmiatori (nome utente, password, OTP).

A tutti gli effetti si configura come un attacco di phishing, caratterizzato da un link trappola, camuffato però da comunicazione di Poste Italiane.

In realtà non è questo il caso. Una delle comunicazioni recapitate agli utenti per mezzo di un messaggio di testo è la seguente.

“ATTENZIONE: il tuo account sarà sospeso. Per evitare la sospensione, cliccare su (segue link) Cordiali saluti, Poste Italiane”.

Esistono altri sms dello stesso genere, e per attirare l’attenzione delle loro vittime, i professionisti della truffa si servono nel testo di molte lettere maiuscole, ma questa è anche un’indicazione che il messaggio non è genuino.

Cosa fare per non cadere nella trappola

Quando arrivano SMS come queste, la cosa migliore da fare è non farsi prendere dal panico o dal desiderio di leggere immediatamente eventuali allegati, che vogliono indurci a cliccare sul link.

È sufficiente un momento di distrazione e stiamo consentendo ad un hacker di clonare la carta di credito o di debito per vedersi poi svuotare il conto. Ancor più in un periodo come questo dell’emergenza Covid – 19, i truffatori approfittano per mettere a segno i loro colpi, in quanto molti utenti danno fiducia al messaggio convinti si tratti di un messaggio di Poste Italiane.

Quindi se non siete assolutamente certi che in questi messaggi ( ma vale lo stesso per le email), arrivino da Poste Italiane cancellate l’SMS e recatevi alla posta per chiedere informazioni.

