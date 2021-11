PostePay, la truffa del messaggio | Prosciugano il conto in pochi secondi

In seguito alla truffa PostePay, numerose persone stanno perdendo denaro, a questo punto è importante riconoscerlo e comprendere come agire.

Gli inganni online sono all’ ordine del giorno, ma come comportarsi in questi casi e quali sono gli errori da evitare?

PostePay, la truffa del messaggio

Non si usano più i contanti e la frode della PostePay sta derubando molti utenti possessori della carta. I trasferimenti di denaro sono effettuati per lo più attraverso le carte di credito.

Proprio in occasione dell'arrivo delle festività natalizie e con l'acquisto dei regali, sono previsti in particolare molte spese dovuti agli ordini online, il che potrebbe esporre le persone alle truffe.

Un numero crescente di persone è caduta nell’inganno della truffa PostePay, che sta permettendo agli imbroglioni di appropriarsi così di tanti soldi. D’altra parte PostePay rappresenta uno degli strumenti più utilizzati per gli acquisti in generale e in particolare per quelli online.

Come la tecnologia progredisce, tuttavia, anche le truffe stanno diventando più comuni e diffuse.

Prudenza per la truffa della PostePay

Oggigiorno, si deve essere consapevoli del fatto che gli inganni hanno luogo soprattutto online. Di questo genere di frode è ormai pieno il web, individui che approfittano dell’inesperienza degli utenti.

Per quanto riguarda la truffa PostePay, lo scopo è quello di prosciugare il conto delle sue vittime. Il loro obiettivo è persuadere il possessore della carta di credito a fornirgli le informazioni di accesso, per poi sottrarre tutto il denaro. Un messaggio viene inviato all’utente con il nome dell’azienda stessa, in modo da potersi fidare di più.

Il suggerimento è quello di rivolgersi alla società in maniera diretta per informarsi se la comunicazione ricevuta è autentica.

Uno dei messaggi che ricevono è il seguente:

“Egregio cliente di Poste Italiane, Siamo spiacenti di informarla che abbiamo deciso di sospendere le sue operazioni sul sito delle Poste visto che lei ha ignorato le precedente richiesta di confermare la sua identità.

Per poter riutilizzare la sua carta Postepay / Conto Bancoposta, si prega di confermare immediatamente le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione. La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche. Ci dispiace per il disagio arrecato! Servizio Assistenza di Poste Italiane”.

Nel momento in cui un utente si collega al link, di regola gli sono richiesti dei dati. Un gran numero di utenti dà fiducia al messaggio perché pensa che si tratti di un messaggio di Poste Italiane, quindi in maniera ingenua dà i suoi dati ai truffatori, che prosciugheranno il suo conto.