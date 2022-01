La focaccia che non si impasta di Locatelli: sofficissima e gustosa

Una focaccia Locatelli è una squisita e morbida focaccia che non ha bisogno di essere sottoposta a impasto.

Dalla creatività dello chef Giorgio Locatelli, la focaccia che prende il suo nome ha dei passaggi da seguire passo passo.

Focaccia che non si impasta di Locatelli

La focaccia appartiene alla tradizione della cucina italiana e nonostante non sempre ci venga come vorremmo, nondimeno siamo sempre pronti nello sperimentare nuovi “inviti”.

Ok l’ultima volta non è venuta granché bene, ma questo perché con il condimento, si rischia di cuocere più velocemente dell’impasto. Con la ricetta di Locatelli, non rischiamo di avventurarci in fasi di preparazione difficili, tuttavia per la riuscita della nostra preparazione è consigliabile non allontanarsi dalle indicazioni, che vanno seguite invece alla lettera.

In tal modo saremo certi del risultato e alla fine avremo una preparazione deliziosa, croccante fuori, morbida dentro. Potremo gustarla al naturale, in sostituzione del pane o abbinata a formaggi e affettati.

Ingredienti

250 g Farina 00

250 g Farina 0

12 g lievito di birra fresco

Olio extravergine d’oliva

Sale

Preparazione

Mettere le due farine in una grande ciotola e mescolare con due cucchiaini di sale. Formare un pozzo al centro e aggiungere il lievito spezzettato. Si aggiungano i 300 ml di acqua calda e due cucchiai di olio extravergine di oliva.

Amalgamare con un cucchiaio, fin quando non si ha un composto uniforme. La miscela viene bagnata con un po’ di olio extravergine d’oliva, coprendo la ciotola con un panno pulito e lasciando lievitare per una decina di minuti.

Dopodiché, va oliato lo stampo in cui andrete a cuocere per rovesciarci dentro l’impasto, senza toccarlo. Si copre di nuovo con un panno e si continua a far lievitare per altri dieci minuti.

A questo punto, distribuite il composto con la punta delle dita, a cominciare dal centro e proseguendo verso i bordi, fin quando lo stampo non sarà pieno. Proteggere con un canovaccio e lasciare lievitare per 20 minuti. Continuate ad allestire un’emulsione con 60 ml di acqua calda, 60 ml di olio extravergine d’oliva e due cucchiaini di sale fino.

Potrebbe interessare anche —> Focaccia della Befana di Benedetta Rossi, deliziosa e facilissima da preparare

Si spennella la parte superiore del composto con l’emulsione e si tiene a riposo per altri venti minuti. Predisporre il forno a 180° e cuocere la focaccia Locatelli per circa trenta minuti, fino a che non lo vedremo dorato.