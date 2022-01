Focaccia della Befana di Benedetta Rossi, deliziosa e facilissima da preparare

Pronta in pochissimo tempo la focaccia della Befana, è una ricetta di Benedetta Rossi che sarà molto gradita a tutti, così soffice e deliziosa.

Una delle creazioni della simpatica e creativa Benedetta Rossi, ideale per intrattenere i bambini in occasione della giornata della Befana.

Focaccia della Befana

Pronti a festeggiare la Befana? Mancano pochi giorni all’arrivo di una figura molto amata dai : la Befana! La vecchina dalle scarpe tutte rotte è una figura attesa perché portatrice di caramelle, cioccolatini, giochi e regali per far felici piccoli e grandi, un ultima festa prima di rientrare nella quotidianità.

La Befana viene festeggiata anche in: Spagna, Germania, Francia, Islanda, Russia, Ungheria e Romania. E ogni Paese la vive con la propria tradizione. In attesa della tanto agognata calza, Benedetta Rossi con la sua solita simpatia ci fornisce un idea sfiziosa e poco impegnativa, che sarà gradita a grandi e piccoli, una ricetta perfetta per riprendere fiato, dopo tutte le cene ricche delle festività natalizie.

Ingredienti

400 ml acqua tiepida

25 g lievito di birra

6 g zucchero 1 cucchiaino

50 g olio d’oliva + q.b.

500 g farina (meglio metà manitoba e metà 00)

sale fino 1 cucchiaio

sale grosso q.b.

rosmarino q.b.

Come prima cosa, è necessario versare l’acqua tiepida dove avremo stemperato il lievito, in un recipiente. Uniamo lo zucchero, l’olio d’oliva, e integriamo la farina un po’ alla volta, continuando a girare finché non abbiamo usato tutti i 500 g previsti. Per ultimo metteremo il sale.

Si continua a lavorare bene, fin quando non riusciamo ad ottenere un composto elastico.

A questo punto proteggiamo la nostra terrina con la pellicola e facciamo lievitare circa 1 ora o 2, si vedrà che l’impasto aumentare il doppio del suo volume.

Predisponiamo la nostra teglia con un po’ d’olio d’oliva che distribuiremo con cura (usiamo le mani unte d’olio). Quindi si versa la pasta della focaccia sulla teglia e la si distende accuratamente. Fate lievitare per altri 30 minuti. Alla fine si versa la focaccia della Befana con un po’ di sale grosso, foglie di rosmarino e olio d’oliva. Inseriamo il tutto in forno a 220 gradi per 20-25 minuti…ha già un buon profumo!

Ecco pronta la nostra focaccia bella dorata che potremo anche farcire a piacere!