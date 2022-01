Amici, LDA spudorato con Alice: “Luca un marpione, ci prova dandole della spagnola”

Il giovane allievo della scuola più rinomata d’Italia, Amici, ha completamente perso la testa per una ragazza. Da oggi ha occhi solo per lei. Ecco chi ha rapito il cuore di LDA.

Il programma televisivo condotto dalla famigerata Maria De Filippi offre ai ragazzi di farsi largo nel mondo della musica e della danza. Vivendo insieme tutti i ragazzi ovviamente tendono a creare innumerevoli legami così da poter vivere al meglio il loro percorso. In questi ultimi tempi abbiamo visto gli allievi legare molto, è nato perfino qualche rapporto di coppia ed altri invece stanno per sbocciare. Inizialmente si pensava che il figlio del famoso cantante Gigi D’Alessio stesse iniziando a provare dei forti sentimenti per Elena, sua ex conoscente entrata nel programma qualche settimana dopo di lui.

Con il passare del tempo però ci siamo accorti che i due, nonostante il forte affetto che provano l’uno dei confronti dell’altra, non possono andare d’accordo. Nelle ultime settimane infatti hanno discusso molto e la giovane Elena è perfino scoppiata in un mare di lacrime per le parole del ragazzo. In questi ultimi giorni però qualcosa è cambiato, a quanto pare il cantante si è innamorato e non vede l’ora di viversi il percorso insieme a lei.

LDA perde completamente la testa per un’allieva di Amici, chi è?

Luca ha cercato in tutti i modi di risanare il bel rapporto che aveva con la ragazza, per via delle infinite incomprensioni però hanno finito più volte per litigare fortemente. Successivamente hanno iniziato ad allontanarsi e la giovane cantante si è consolata fra le braccia di Luigi, profondo amore di Carola. Luca d’altro canto ha avuto modo di conoscere una nuova ragazza, innamorandosi completamente di lei.

Nella scorsa puntata, nel programma, è entrata una giovane ballerina che deve ancora decidere con quale insegnante iniziare il suo percorso. Lei si chiama Alice e vorrebbe coronare il sogno di una vita, diventare una ballerina contemporanea. Tra i due c’è stato letteralmente un colpo di fulmine e infatti, nonostante lei sia nella casetta da poco tempo, i due hanno legato molto.

Alice e Luca trascorrono praticamente la maggior parte del tempo insieme e, con il passare delle ore, diventano sempre più intimi. A quanto pare lui ha completamente dimenticato Elena e, ad oggi, ha occhi solo per lei. Non ci resta quindi che attendere l’evolversi dei loro sentimenti.