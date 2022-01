Sanremo 2022, mazzata per Amadeus: all’ultimo ha detto no al festival | Conduttore sconcertato

Brutta batosta per il conduttore del famosissimo Festival di Sanremo 2022, all’ultimo minuto anche lui ha detto no. Amadeus del tutto sconcertato: ecco di chi si tratta.

La prossima edizione del Festival inizierà a breve ed il conduttore, insieme a tutti coloro che lavorano dietro le quinte, sta cercando di rendere il tutto molto più accattivante. Purtroppo per lui, e per tutti noi, molti volti famosi nel mondo della musica hanno rifiutato categoricamente le sue proposte. Il cast quindi non è del tutto al completo ed il conduttore è alla ricerca di ospiti per le varie puntata. È la prima volta in assoluto che così tanti musicisti e cantanti rifiutano un invito così prestigioso.

Poter salire sul famigerato palco sarebbe per tutti un onore, per altri però non rappresenta esattamente questo. Ci sono molti fattori da tener conto. Chi decide di accettare le proposte sarà infatti sotto gli occhi attenti dei riflettori per molto tempo. Alcuni musicisti ed alcuni cantanti non amano particolarmente essere scansionati dal pubblico e dai giornalisti presenti sotto il palco. Inoltre, gira voce che ormai non questi non si sentano molto appagati a salire sul palco dell’Ariston per via degli infiniti ospiti. Essendoci un numeroso via vai non vengono reputate effettivamente importanti le apparizioni degli stessi ospiti. Questa però è solo una voce di corridoio.

Amadeus nei guai seri, un altro volto del mondo della musica rifiuta il suo invito a Sanremo 2022

Questa, come avrete potuto immaginare, non è di certo la prima volta che qualcuno rifiuta spudoratamente un suo invito. Lui ormai sale sul famoso palco dell’Ariston come il famigerato conduttore, ricoprendo quindi un ruolo di un certo calibro. Negli ultimi anni, i vincitori del Festival hanno ottenuto un successo clamoroso. proprio per questo motivo infatti tutti coloro che prenderanno parte al programma dovranno soddisfare le aspettative del pubblico e dell’intera critica.

L’altro rinomato volto che ha prontamente rifiutato l’offerta del conduttore è proprio Jovanotti. Lui è stato invitato più volte ma ha sempre rifiutato poiché troppo impegnato. Anche questa volta ha dovuto ripiegare l’invito e dare la giusta motivazione.

“Io devo fare l’autore di Morandi, sono concentrati su questo e non c’ho testa. Sarò a casa. Magari mi prendo un alberghetto a 30 km da lì e ci vediamo con Morandi come clandestini all’alba.”

Queste sono le parole usate da Jovanotti per rifiutare l’offerta del conduttore. Quest’ultimo non ha potuto fare altro che accettare il suo volere.