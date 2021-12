Sanremo 2022, annuncio bomba | Il co-conduttore è l’ex di Diletta Leotta

Sanremo 2022: spunta l’annuncio bomba sul possibile conduttore che affiancherà Amadeus nella conduzione del festival canoro ligure.

Can Yaman, l’attore turco sarebbe vicino all’ingaggio alla prossima edizione della kermesse in programma a febbraio 2022.

A rivelarlo è Il Giornale, che ha anticipato sulle sue pagine la presenza del modello e personaggio televisivo turco di origine albanese. Si tratta di una notizia bomba non ancora ufficiale.

In effetti, circolano voci secondo le quali potrebbero partecipare anche altri co-conduttori, tra cui il campione olimpico Marcell Jacobs e la showgirl Simona Ventura, che lo scorso anno ha dovuto rifiutare per essere risultata positiva al Covid-19.

A salire sul palco del Teatro Ariston di Sanremo in veste di ospite potrebbe esserci tra i nomi gettonati: Roberto Benigni, Loredana Berté ed il direttore d’orchestra Beatrice Venezi.

Tra i nomi spuntano anche quello dell’ex leader dei The Giornalist, Tommaso Paradiso e la showgirl Alessia Marcuzzi.

Festival di Sanremo 2022: ci sarà Can Yaman come co-conduttore?

Circolano voci che l’attore e modello turco Can Yaman parteciperà al Festival di Sanremo 2022 in qualità di co-conduttore.

È un’indiscrezione che fino ad oggi non è stata smentita né da Amadeus e neppure dallo stesso modello turco, ex fidanzato di Diletta Leotta.

Can Yaman: chi è l’ex fidanzato di Diletta Leotta?

Attore, modello e personaggio televisivo turco: stiamo parlando di Can Yaman, ex fidanzato di Diletta Leotta.

Nato nel 1989 a Istanbul, in Turchia, dopo essersi laureato in giurisprudenza e aver lavorato come redattore per la sezione fiscale del quotidiano Dunya, ha iniziato la carriera di attore nel 2014.

Il vero successo è arrivato nel 2017 con il ruolo di Ferit Aslan nella serie televisiva Bitter Sweet. È conosciuto nei giornali della cronaca rosa per essere stato fidanzato di Diletta Leotta.

“Per noi è stato un colpo di fulmine. Siamo due ragazzi di 30 anni che si sono innamorati. Abbiamo vissuto una passione enorme. Un mix esplosivo tra una siciliana e un turco. Ed è stato tutto veloce e bello.”,

è quanto ha detto la Leotta a Verissimo in un’intervista di settembre 2021.