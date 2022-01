Signorini cambia le regole del GF Vip: “Ha deciso di stravolgere tutto” | Mai successo

Alfonso Signorini decide di cambiare le storiche regole del programma GF Vip agendo come preferisce senza dare alcuna spiegazione. Ecco cosa accadrà a breve all’interno del programma.

Il famoso conduttore in questi ultimi mesi è stato argomento di infinite discussioni. Alcuni pensano infatti che lui non sia all’altezza di condurre un programma di tale portata ed inoltre che non riesce ad affrontare in modo saggio le innumerevoli discussioni che avvengono all’interno della casa del Grande Fratello. Lo scontro in cui aveva il ruolo da protagonista insieme alla famosa opinionista Sonia Bruganelli, i due hanno litigato pesantemente in diretta televisiva e quest’ultima ha abbandonato lo studio per via delle parole del conduttore.

Sono numerosi i chiacchiericci che li vedono come i protagonisti indiscussi e sul nome Alfonso non piovono belle parole. Perfino ai piani volti molto noti nel mondo dello spettacolo hanno criticato fortemente il suo comportamento. Nonostante questo però, l’uomo continua per la sua strada coltivando le sue idee spensierato. L’ultimo scivolone lo abbiamo visto nella scorsa puntata quando ha deciso non squalificare Katia Ricciarelli per le frasi razziste rivolte alla vippona Lulù. Nelle ultime ore però il conduttore è nuovamente sotto accusa per un motivo del tutto inaspettato.

Alfonso Signorini stravolge completamente le regole del GF Vip sconvolgendo tutti

Come ben saprete in queste ultime puntate la moglie di Paolo Bonolis non ha preso parte alle dirette poiché si trovava in vacanza con la famiglia. Viaggio organizzato ancor prima del putiferio scatenato con il conduttore televisivo. In molti hanno ben pensato che il conduttore volesse in realtà sostituirla. Attualmente il suo posto è occupato da Laura Freddi e, secondo ciò che si vocifera il suo lavoro all’interno del programma non è ancora finito. Per lei infatti il conduttore ha in servo svariate opportunità.

A breve Sonia Bruganelli terminerà la quarantena prevista e potrà finalmente occupare il posto che le spetta di diritto. Laura Freddi quindi dovrebbe terminare a breve il suo compito nel programma, ma se così non avvenisse? Secondo quanto si vocifera infatti la donna non abbandonerà il programma, ovviamente lascerà il posto alla Bruganelli ma rimarrà comunque in studio.

Potrebbe interessarti anche: GF Vip, Valeria Marini distrutta in diretta | “Alfonso Signorini senza tatto, l’ha umiliata”

Laura, insieme a Sonia e Adriana, occuperà il ruolo di opinionista, verrà infatti fatto uno strappo alla regola. Secondo il conduttore non dovrebbero sorgere problemi. Non è di certo la prima volta che il conduttore agisce seguendo solo ed esclusivamente i suoi piani.