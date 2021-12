Grande scivolone per il conduttore del GF Vip ,Alfonso Signorini, umilia spudoratamente e senza motivo la povera Valeria Marini con un commento del tutto inappropriato. Ecco cosa ha detto.

Alfonso Signorini in questo ultimo periodo sta attirando verso di sé numerose critiche per via del suo atteggiamento al Grande Fratello Vip. Inoltre, la conduzione di quest’ultimo, a parer di molti risulta davvero cadente. Molte sono le gaffe di questa edizione del programma e svariati sono gli episodi imbarazzanti che, sicuramente, poteva evitare. In molti lo hanno perfino criticato per i scherzi al povero concorrente Giucas Casella, reputati di pessimo gusto ed inopportuni.

Alla lunga lista però si aggiunge anche un episodio molto recente. Durante l’ultima puntata mandata in onda, il conduttore ha salutato tutti i presenti iniziando però in modo del tutto inappropriato. Dopo vari complimenti rivolti alle gieffine ha umiliato spudoratamente la donna senza alcun motivo valido. Il web infatti non ha affatto apprezzato il suo intervento nei confronti della Marini e lo ha reputato del tutto irrispettoso.

Cosa ha detto Alfonso Signorini a Valeria Marini nell’ultima puntata del GF Vip?

All’interno della casa del Grande Fratello vi sono numerosi concorrenti di tutte le età, la più giovane di questi è proprio la vippona Sophie Codegoni, la quale ha iniziato il suo percorso nel mondo dello spettacolo solo da pochi anni. A differenza sua, ci sono dei concorrenti che hanno ormai alle loro spalle anni e anni di esperienza sotto i riflettori, una di questi è Valeria Marini. Lei ha partecipato a innumerevoli programmi televisivi e questa non è di certo la prima volta che mette piede all’interno della casa.

Amata da tutto il pubblico per il suo particolare atteggiamento “stellare”, sempre pronta a sostenere e confortare il prossimo immedesimandosi completamente nei suoi panni.

La donna ha sempre il sorriso stampato sul volto ed affronta ogni situazione con eleganza e professionalità, proprio come ha fatto lo scorso venerdì. Alfonso Signorini, dopo aver espresso chiaramente un suo particolare apprezzamento nei confronti della gieffina Sophie, si è rivolto alla Marini facendole notare un suo difetto, a parer suo, estetico.

Potrebbe interessarti anche: GF Vip, gaffe pazzesca di Alfonso Signorini: “Ma cosa hai una malformazione”

“Valeria, tesoro mio, mi raccomando devi farti sistemare le luci perché non rendono giustizia al tuo viso. Capisci? Io ti dico solo questo vedi di capire“

Queste sono le parole di Alfonso alla quali la gieffina ha prontamente risposto con un sorriso incantevole dicendogli: “Non sono importanti, la luce sei tu, lo siamo noi” – indicando i suoi compagni di percorso. Il conduttore però, ha rincarato la dose umiliandolo ancor di più dicendo:

“Ma se mi dici che la luce sono io non mi fai un bel complimento Valeria.”

La donna, estremamente offesa dalle parole del conduttore, ha semplicemente risposto porgendogli un gran sorriso ed abbassando il capo, da vera professionista.

Desirèe Cirisano