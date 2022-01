Alessandro Basciano, nuovo concorrente del GF Vip, non può più negare di aver ricorso alla chirurgia estetica. Spuntano le prove: le cicatrici sono visibili a occhio nudo.

Non è di certo la prima volta che sentiamo parlare di chirurgia estetica nel mondo dello spettacolo. Con il passare degli anni praticamente tutti i Vip hanno scelto di adottare qualche ritocco per il loro aspetto esteriore. Ad oggi infatti sono molteplici le caratteristiche che accomunano i grandi volti dello spettacolo. Molti di loro però evitano di confessare di esser ricorsi al miracolo della chirurgia estetica. Sono numerosi i chiacchiericci che vedono come protagonista il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip.

Secondo alcuni infatti il ragazzo, nonostante la giovane età, si è già sottoposto a numerosi interventi. Lui non ha mai dato conferma a ciò che si vocifera su di lui. Il cambiamento però è davvero radicale, tutti ormai hanno notato l’incredibile differenza che si può ben notare attraverso i suoi lineamenti. Lui attualmente sta affrontando il suo percorso spensierato, senza alcun ripensamento. La sua relazione con Sophie ed il suo legame con Soleil hanno attirato però l’attenzione dell’ormai ex vippone Alex Belli. Quest’ultimo si è catapultato contro di lui rivelando a tutta Italia le varie operazioni fatte.

Alessandro Basciano non può più nasconderlo, le cicatrici sono visibili ad occhio nudo

L’ormai ex vippone ha scatenato con il ragazzo un putiferio mediato inimmaginabile. In molti infatti hanno perso tempo a cercare le prove effettive delle sue parole e delle varia affermazioni. Alcuni hanno tentato perfino a risalire a delle immagini scattate quando lui era ancora un adolescente, così da poterle confrontare con gli scatti attuali e scansionarle dettagliatamente. Nessuno però si è mai accorto che le prove sono sempre state sotto gli occhi di tutti, nessuno però mai ha mai prestato attenzione al cambiamento di regia.

Possiamo notare infatti che la trasformazione è davvero radicale, nonostante il lavoro sia fatto in modo che non si noti nulla. Le cicatrici sono comunque visibili, inoltre anche la forma stessa dell’orecchio risulta alquanto ambigua. Ricordiamo che però, il ragazzo, non ha deciso di ricorrere alla chirurgia estetica semplicemente per cambiare aspetto. Le sue orecchie infatti lo mettevano notevolmente a disagio.

Queste infatti erano a “sventola” ed ovviamente poteva recare molto fastidio al ragazzo, facendogli sentire gli occhi dei presenti su di lui proprio per via delle sue orecchio. Oggi invece ama il suo aspetto e non si è mai pentito delle scelte del passato.

Desirèe Cirisano