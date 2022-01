Katia Ricciarelli non ha mai avuto figli, il dramma che non ha mai superato

La famosa soprana Katia Ricciarelli alle sue spalle ha un damma mai superato che ha completamente stravolto la sua vita impedendole di avere perfino dei figli.

Lei è un volto molto importante nel mondo dello spettacolo e della musica italiana, la sua incantevole voce ha stregato innumerevoli italiani. Di lei, ad oggi si conosce praticamente tutto, ogni minimo dettaglio della sua carriera e perfino della sua vita privata. Con il tempo infatti ha dovuto fare i conti con i svariati sguardi a lei rivolti, questo però non le ha mai recato alcun fastidio. Tutti sappiamo inoltre che per molti anni la donna è stata legata con il famoso conduttore televisivo Pippo Baudo.

I due si spostarono ed il loro matrimonio durò ben 18 anni, successivamente però entrambi presero delle strade diverse. La domanda quindi sorge spontanea, perché non ebbero figli? Il loro è stato un matrimonio felice, finito poi senza alcuna tragedia. Molte però sono le sfaccettature che hanno influenzato questo aspetto. Oggi ha finalmente deciso di confessare pubblicamente il vero motivo del perché non ha mai avuto figli. Mai prima d’ora ha parlato di ciò che le è accaduto in passato, dopo molti anni però ha trovato la forza di parlarne.

Perché Katia Ricciarelli non ha mai avuto figli? Ecco il vero motivo

La donna non ama particolarmente parlare del padre poiché questo non è stato presente nella sua crescita. Come potrete ben immaginare, la mancanza della figura paterna le ha causato innumerevoli disagi, dubbi e momenti di sconforto. Solitamente, quando si vive un dramma del genere non è affatto facile condividere la propria quotidianità con una persona di sesso maschile.

Nonostante la mancanza di un padre le abbia causato un trauma infantile che purtroppo non supererà mai, nella vita non ha riscontrato particolari problemi con gli uomini. Ha ammesso più volte che sentirsi desiderata la faceva stare bene, amava quando gli uomini non le toglievano gli occhi di dosso.

Il suo matrimonio con Pippo Baudo ne è proprio la conferma. Con lui però qualcosa andò storto. La donna infatti ha ammesso di essere rimasta incinta troppo presto e Pippo Baudo le chiese di abortire.

“Evidentemente pensava che fosse troppo presto, eravamo appena fidanzatini, di nascosto. Ma va bene così. Poi sono stata punita evidentemente, ed è giusto così. È una cosa che non rimprovero a nessuno dei due , anche questo fa parte del destino.”

Queste sono le sue parole riguardo l’argomento. A quanto pare la donna non da colpe a nessuno, le dispiace però non aver potuto stringere fra le sue braccia un figlio.